Frédéric PELONG, Directeur Administratif et Financier, intègre le Directoire de Valbiotis Valbiotis (FR0013254851 – ALVAL, éligible PEA / PME), entreprise de Recherche et Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires, annonce aujourd’hui la nomination de Frédéric PELONG en tant que membre du Directoire de la Société.

• Précédemment Directeur Administratif et Financier d’ETI et au sein de grands groupes internationaux, ayant plus de 20 années d’expérience professionnelle en France et à l’étranger.

• Dimensionné pour accompagner l’hyper croissance future de Valbiotis avec la responsabilité notamment de la stratégie financière globale.

• Une nomination qui intervient à une étape charnière de l’Entreprise, qui va entrer prochainement en phase de commercialisation.



Frédéric PELONG a rejoint les équipes de Valbiotis le 1er juin dernier comme Directeur Administratif et Financier, afin d’accompagner la Société dans son changement de dimension. Son arrivée intervient à un moment clef dans l’histoire de Valbiotis, qui approche de l’horizon de la commercialisation avec les mises sur le marché à venir de TOTUM•63 dans le cadre du partenariat stratégique avec Nestlé Health Science, et celle de TOTUM•70, qui devrait se concrétiser au plus tard au premier semestre 2024.



Frédéric PELONG, 48 ans, apporte à la Société une vaste expérience en finance, acquise depuis plus de vingt ans au sein d’ETI et de grands groupes internationaux abritant des marques à forte notoriété. Ancien manager en audit financier chez E&Y, Frédéric PELONG a occupé diverses fonctions financières transverses chez Pernod Ricard puis est devenu de Directeur Administrateur et Financier de la filiale suisse. Il a ensuite été Directeur Administratif et Financier du Groupe Christofle et plus récemment d’Audika. Ce parcours professionnel lui a permis d’acquérir de solides compétences en matière d’accompagnement de la croissance et du développement sur de nouveaux marchés, à travers des modèles commerciaux d’une grande diversité. Frédéric PELONG est diplômé de Kedge et titulaire du DECF.



« Ayant fait mes armes dans de grands groupes, je suis ravi de m’engager dans l’aventure Valbiotis, une société à fort potentiel qui amorce une phase charnière de son histoire avec la commercialisation à venir de produits à l’efficacité scientifiquement démontrée. Mettre mes compétences au service de ce changement de dimension est une aventure entrepreneuriale d’autant plus passionnante que la mission de la Société, tournée vers la prévention des maladies métaboliques et cardiovasculaires grâce à des substances actives issues du végétal, s’accorde parfaitement avec mes convictions personnelles sur la médecine de demain », commente Frédéric PELONG, Directeur Administratif et Financier et membre du Directoire de Valbiotis.



Sébastien PELTIER, Président du Directoire de Valbiotis, déclare : « La grande expertise financière de Frédéric et ses compétences étendues à l’international nous apportent de précieux atouts pour soutenir une trajectoire qui va s’accélérer dans les prochains mois, tandis que notre Société focalisée R&D va amorcer sa transition vers un modèle de génération de revenus au plus près des besoins du patient. Je suis très heureux de son arrivée en cette période particulièrement enthousiasmante pour Valbiotis ».



Laurent LÉVY, Président du Directoire de Nanobiotix et Président du Conseil de Surveillance de Valbiotis ajoute : « Avec l’ensemble du Conseil de Surveillance, je me réjouis de la nomination de Frédéric PELONG au sein du Directoire de Valbiotis. Son expérience acquise au sein de grands groupes internationaux et sa connaissance approfondie opérationnelle et stratégique en gestion financière seront déterminantes pour contribuer à accélérer la croissance de Valbiotis ».



À propos de Valbiotis

Valbiotis est une entreprise de Recherche & Développement engagée dans l’innovation scientifique, pour la prévention et la lutte contre les maladies métaboliques et cardiovasculaires en réponse aux besoins médicaux non satisfaits.

Valbiotis a adopté une approche innovante, visant à révolutionner la santé en développant une nouvelle classe de produits de nutrition santé conçus pour réduire le risque de maladies métaboliques et cardiovasculaires majeures, en se basant sur une approche multicible permise par l’utilisation du végétal terrestre et marin.

Ses produits sont destinés à être concédés sous licence à des acteurs du monde de la santé.

Créée début 2014 à La Rochelle, l’Entreprise a noué de nombreux partenariats avec les meilleurs centres académiques.

La Société a implanté trois sites en France – Périgny, La Rochelle (17) et Riom (63) – et dispose d’une filiale à Québec (Canada).

Membre du réseau « BPI Excellence » et bénéficiant du label BPI « Entreprise Innovante », Valbiotis dispose aussi du statut « Jeune Entreprise Innovante » et a obtenu un appui financier important de l’Union Européenne pour ses programmes de recherche via l’obtention de Fonds Européen de Développement Économique Régional (FEDER).

Valbiotis est une entreprise éligible au PEA-PME.

www.valbiotis.com



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Cyprus Cryptocurrency Fund ARK36 Promotes Anton Paroian To Executive Director and CEO Anne Maréchal, directrice juridique de l’AMF, rejoint De Gaulle Fleurance en qualité d’associée Pharnext nomme Rob Quinn au poste de Directeur Financier