Frédéric Brousse, nommé Directeur Général de DocuSign France

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l’IT au sein des départements des ventes, avec un passage chez Hitachi en tant que Directeur Commercial et Country Manager chez Informatica notamment, Frédéric a rejoint DocuSign en 2019 et a occupé le poste de Area VP Enterprise Sales d’abord pour la région sud EMEA puis rapidement pour l’ensemble de la région. Il succède à Olivier Pin qui occupait la fonction de directeur général de DocuSign France depuis 2018.



“Notre objectif est de continuer à faire croître le marché français et européen et de nous développer, non seulement sur la signature électronique, mais aussi sur l’ensemble du cycle de vie du contrat,” déclare Frédéric Brousse. “Avec DocuSign Agreement Cloud, nous proposons à nos clients une plateforme pour transformer la façon dont ils préparent, signent, exécutent et gèrent leurs contrats. Nous voulons simplifier et accélérer les processus et offrir à nos clients la meilleure façon de se mettre d’accord.”



Cette nomination montre la volonté de DocuSign de continuer à développer son activité commerciale en France et en Europe pour renforcer sa position de leader sur ces marchés. La filiale française de DocuSign compte ainsi renforcer ses équipes commerciales et supports, mais aussi continuer à développer son équipe de recherche et de développement basée dans ses bureaux parisiens. Cette ambition ne s’arrête d’ailleurs pas au marché français puisque DocuSign vient également d’étendre sa présence en Europe avec un développement de ses activités à l’Espagne et à l’Italie.



En tant que nouveau Directeur France, Frédéric Brousse souhaite aussi appuyer sur la position de DocuSign en tant qu’acteur de la sécurité européenne. Avec le renouvellement récent de la certification ANSSI et ses propres data centers situés en France et dans l’Union européenne, la filiale française de DocuSign s’engage à la protection des données de ses clients.



A propos de DocuSign

DocuSign aide les organisations à se connecter et à automatiser la manière dont elles préparent, signent, exécutent et gèrent les accords. La plateforme DocuSign Agreement Cloud propose DocuSign eSignature, leader mondial du marché de la signature électronique qui permet de signer électroniquement sur pratiquement tous les terminaux, partout et à tout moment. Plus d'un million de clients et des centaines de millions d'utilisateurs dans plus de 180 pays utilisent DocuSign pour accélérer et simplifier leurs processus.