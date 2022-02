François Sabaté devient Directeur Général d’I&S Adviser

Afin d’accompagner sa forte dynamique de croissance, I&S Adviser se dote d’un directeur général. Cette mission est confiée à François Sabaté, serial entrepreneur et operating partner chez I&S Adviser depuis 2019.



Entrepreneur chevronné, François Sabaté a développé un savoir-faire notamment en croissance internationale et développement de marchés export pour les PME et ETI françaises.



Issu d’une famille d’entrepreneurs catalans, François travaille pendant 15 ans dans la société familiale, acteur de référence dans le secteur du bouchage en liège pour les vins dont elle est leader européen dans les années 90. Il lance le premier bouchon technique ultra-performant (aujourd’hui connu sous le nom de Diam, 1ère marque de bouchage dans le monde, vendu à plus de 2 milliards d’unités par an). En même temps il organise depuis San Francisco l’ouverture des marchés américain, canadien, australien, néo-zélandais. L’entreprise familiale prend une dimension internationale, avant d’être rachetée par une des divisions du groupe Rémy-Cointreau. Avant de quitter le groupe familial, François co-fonde la première plateforme professionnelle de contenu en ligne pour le Monde du Vin, www.winebusiness.com, toujours en activité et reconnue pour la qualité et la fiabilité de son contenu.



Il passe ensuite 8 ans chez le fabricant de flacons Pochet (2004 à 2012) où il développe la Business Unit américaine.

En 2014, il reprend la société Heidrich (Alsace), spécialisée dans la commercialisation et la pose de menuiseries extérieures haut-de-gamme pour le particulier.



Très aguerri au métier d’Operating Partner, François Sabaté a déjà depuis 2019 accompagné avec succès plusieurs PME dans leurs virages stratégiques tels que : la transmission, la structuration et le développement commerciale ou encore le développement international



Aujourd’hui, François Sabaté au travers sa mission de Directeur Général va principalement se concentrer sur le développement commercial d’I&S Adviser, le recrutement des nouveaux operating partners, ainsi que l’excellence opérationnelle de l’entreprise.





Depuis sa création en 2016, I&S Adviser a accompagné opérationnellement plus de 65 chefs d’entreprise français dans la définition et la conduite opérationnelle de leurs plans de développement stratégique. Au cours des derniers mois, I&S Adviser note une augmentation des demandes des PME d’environ 40%, tous secteurs d’activité et toutes régions confondues.



Cinq sujets mobilisent l’attention et l’énergie des dirigeants français de PME et ETI : la gestion de trésorerie ; la mise en œuvre des plans de rebond établis en 2021 ; l’évolution des plans de développement à l’international en lien avec la gestion des approvisionnements et la fragilisation de certaines zones géographiques à cause du Covid ou de la montée de tensions sociales ; le recrutement et la gestion des équipes dans un contexte d’allers-retours entre présentiel et télétravail ; et la RSE qui au-delà de la contrainte peut devenir une opportunité pour se différencier et enrichir leur proposition de valeur.



A propos d’I&S Adviser - www.isadviser.com

I&S Adviser a créé le tout premier réseau français d’operating partners, des entrepreneurs aguerris qui épaulent opérationnellement les fondateurs de start-ups, PME ou ETI et les aident à atteindre leurs objectifs de croissance.

S’appuyant sur leurs retours d’expérience (tant leurs succès que leurs échecs), ces « have it done » s’engagent sur des résultats opérationnels et prennent des risques avec le chef d’entreprise.

Fédérés sous une marque unique, les operating partners d’I&S Adviser interviennent à la demande de l’entrepreneur ou d’un fonds d’investissement, sur 4 sujets : le « Business Staging », le développement à l’international, le « check-up de l’existant » et la création de business models digitaux.

http://isadviser.com



