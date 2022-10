François Barthelemy nommé Gérant au sein de Gimar&Co La banque d’affaires Gimar&Co, qui cumule plus de 20 années d’expérience en conseil financier et stratégique, en M&A et levée de fonds pour les acteurs de la finance (banque et assurance), du digital (fintech) et des industries stratégiques (TMT, Défense, Nucléaire...), est fière d’annoncer que François Barthelemy a pris les fonctions de Gérant, et ce, depuis le mois dernier.

Déjà présent au sein de Gimar&Co en tant que Senior Advisor, François Barthelemy rejoint l’activité à temps plein pour accompagner la croissance de l’activité de conseil financier en fusions-acquisitions et levées de fonds dans le domaine de l’Asset Management, la Blockchain, les Infrastructures de marché et les Fintech.



Né en 1971, François Barthelemy a plus de 25 années d’expérience comme dirigeant dans les services financiers, à Londres et à Paris, ce qui lui permet aujourd’hui de disposer d’une excellente connaissance du marché anglo-saxon.



Entre 2015 et 2018, il fonde et dirige SETL, une fintech spécialisée dans les infrastructures de marché blockchain. Auparavant, il a conseillé de grands groupes financiers (Euroclear, OFI AM) et a dirigé Primonial Asset Management de 2011 à 2013.



Pendant 10 ans, il a exercé à Londres pour Robert Fleming & Co et Morgan Stanley où il se spécialise plus particulièrement dans la gestion alternative. En 2004, il s’associe avec la société de gestion Foreign & Colonial pour fonder F&C Partners LLP, spécialiste de la gestion de fonds pour le compte d’institutionnels (assureurs, fonds de pension, family office) et il est co-gérant des fonds de hedge funds du groupe.



François Barthelemy est diplômé de l’ESCP Europe et titulaire d’une licence en histoire de l’art, ainsi que d’un premier cycle et master en muséologie de l’école du Louvre.



Gimar&Co accompagne à la fois des institutions et des sociétés reconnues dans le cadre de leurs opérations de fusion, d’acquisition, de cession ou de partenariats, ainsi que des jeunes pousses en croissance souhaitant franchir une nouvelle étape dans leur développement. Pionnier sur ce marché, Gimar&Co a su créer au fil des années un environnement de compétences, qui lui permet aujourd’hui de maîtriser tous les enjeux financiers et de se positionner comme le spécialiste de l’innovation.



À propos de Gimar&Co

Gimar&Co exerce, depuis sa création en 1999, une activité de conseil financier indépendant en fusions & acquisitions. Ultra spécialisée, cette boutique, a notamment développé une forte expertise et réalisé des opérations de fusions & acquisitions dans les secteurs de la banque, de l’assurance et des services financiers, des TMT et des secteurs stratégiques. Christian Giacomotto, son fondateur, est Président du Conseil de Surveillance. Le Collège de Gérance est présidé par Philippe Marini, ancien Sénateur et Président de la commission des Finances du Sénat et vice-présidé par Stéphane Olmi, ancien Gérant de Lazard. Le Collège de Gérance est par ailleurs composé d’Olivier Jolain, Hubert Chevrinais et François Barthelemy. Gimar&Co est membre de Finance Innovation et de l’AEFR (Association Europe-Finances-Régulations) aux côtés des grandes institutions financières de place.



