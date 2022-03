Francfort, renaissance d’une plateforme financière majeure Par Thomas LANAUTE, directeur commercial en Europe Continentale, BSO.

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'UE, les institutions financières n'ont cessé de déplacer leurs ressources, leurs infrastructures et leurs fonctions opérationnelles vers l'Europe continentale.



Francfort, en particulier, est apparue comme l’une des villes les plus attractives pour l’économie européenne. De nombreuses banques d'investissement, dont Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura, Standard Chartered et UBS, y ont établi de nouveaux centres opérationnels ou y ont renforcé leurs présences. Regardons la bourse de Francfort d’un peu plus près et examinons la résurgence de cette place financière.



Certaines villes européennes bénéficient d’un regain d'intérêt post brexit pour les activités de trading



À l'instar de Francfort, d'autres villes européennes telles que Paris, Dublin et Amsterdam, ont également bénéficié de la délocalisation de leurs collaborateurs et des infrastructures, suite au Brexit.



Tout cela a entraîné une hausse d'intérêt pour ces villes, non seulement comme des hubs de trading à part entière, mais aussi en tant que hubs de trading paneuropéens ayant accès à d'autres hubs boursiers dans le monde.



L'intérêt croissant des routes de connectivité low-latency vers Francfort



L'importance toute particulière de Francfort est incontournable et demeure aujourd’hui au cœur des discussions. Au fil des années, nous avons constaté une forte demande de connectivité low-latency à destination et en provenance de Francfort. Après le Brexit, cette demande a augmenté. Les acteurs financiers/entreprises ont maintenant besoin de latence encore plus faible et regardent de très près les investissements massifs dans la mise à niveau des routes de connectivité directe entre Francfort et Londres, Francfort et Milan pour l’essentiel.



Bourse de Francfort : une connectivité plus attractive pour les acteurs du trading



Grâce à ces améliorations, les sociétés de trading peuvent désormais traiter plus rapidement entre la bourse de Francfort et celle d’Istanbul, la bourse de Francfort et MOEX, ou encore la bourse de Francfort et HKEX. De nouveaux débouchés et d’opportunités business s’offrent ainsi aux opérateurs de trading.



Istanbul, par exemple, suscite un intérêt croissant, notamment de la part des sociétés de trading en compte propre, et s'impose comme une passerelle vers les marchés du Moyen-Orient et d'Asie. Moscou offre depuis longtemps des possibilités de trading, dont beaucoup semblent aujourd'hui plus attrayantes en raison de l'accélération des liaisons entre les bourses de Francfort et de Moscou, en particulier pour les opérateurs britanniques qui cherchent à tirer parti des liaisons low-latency existantes entre Londres et Francfort. Et pour les opérateurs britanniques et européens qui cherchent à atteindre les marchés asiatiques, les routes Francfort-Hong Kong ont elles aussi beaucoup évolué. Elles sont non seulement plus rapides, mais disposent également de capacités supplémentaires.



Développement des routes commerciales optimales entre les principaux centres financiers : une nouvelle étape



Les indices boursiers ont continué d'afficher une très bonne forme en 2021, et ce malgré la pandémie et les confinements. Les introductions en bourse ont aussi connu une belle accélération en 2021: 45 entreprises ont ainsi été listées sur les indices Euronext et Euronext growth. Un chiffre «sans précédent» selon Robert Ophèle, président de l'AMF (Autorité des marchés financiers).



L'importance croissante de Francfort en tant que centre financier paneuropéen et le rôle de sa bourse ne doivent pas être sous-estimés. La position de Francfort en tant que passerelle vers d'autres centres financiers mondiaux, sera inévitablement améliorée par les routes low-latency désormais disponibles.



La liquidité disponible sur tel ou tel marché est en constante évolution et peut se déplacer rapidement d'un hub de trading à un autre. Les sociétés de trading doivent être en mesure de saisir les opportunités naissantes. C'est pourquoi le monde du trading suit de très près les mises à niveau de la connectivité et les entreprises qui investissent dans les routes dont elles ont besoin pour développer leurs activités et leur profitabilité. Les solutions de connectivité à faible latence sont finalement le meilleur moyen de gagner en agilité pour tirer le meilleur des nouvelles opportunités du marché.











