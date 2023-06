France Fintech Week : Rendez-vous du 6 au 20 octobre 2023, la Fintech Cup en coup d'envoi !

Après deux premières éditions réussies qui ont établi l’initiative, la French FinTech Week s’est imposée comme un moment phare de la finance innovante en France. Forte de ce succès, cette troisième édition proposera une programmation de près de deux semaines, comprenant des événements à Paris et en région.Cette série d’événements offrira une opportunité de réfléchir aux perspectives prometteuses pour l’industrie des services financiers innovants, ainsi qu’aux conditions favorables à la croissance de l’écosystème français et au renforcement de sa position dans un contexte de financement plus tendu.Il sera également question des enjeux réglementaires et de l’actualité de la supervision du secteur avec l’ACPR et l’AMF.La troisième édition de la French FinTech Week présentera un programme riche et varié, axé sur les enjeux de la finance innovante et responsable, couvrant des thèmes tels que la souveraineté, la réglementation, les évolutions liés aux technologies (notamment blockchain, IA, Big Data), les impacts sociaux et environnementaux et ce sur l’ensemble des verticales couvertes par la fintech (paiements, assurance, financement, épargne, conformité, économie de la facture, comptabilité, services aux entreprises, etc.).De nombreux acteurs de référence – institutionnels et associatifs – ont déjà confirmé leur participation :● Du vendredi 6 au dimanche 8 octobre – La Fintech Cup 2023 : Une régate de trois jours, composée d’entrepreneurs de la fintech, au départ de la Trinité-sur-Mer.● Lundi 9 octobre : Un après-midi consacré aux enjeux de la transition juste et durable pour le secteur fintech, organisé par l’Institut de la Finance Durable, France FinTech, l’ADEME et Julhiet Sterwen.● Mardi 10 octobre au mercredi 11 octobre – L’INNN : L’événement incontournable consacré aux enjeux des assurances organisé par French Assurtech à Niort.● Vendredi 13 octobre au dimanche 15 octobre – FINTECH GENERATIONs : 48h pour créer sa fintech ! Le défi entrepreneurial destiné aux étudiants, organisé conjointement par France FinTech, Paris&Co et Société Générale.● Lundi 16 octobre – Le Forum Fintech : Le rendez-vous annuel du Forum Fintech animé conjointement par l’ACPR et l’AMF. Des conférences et ateliers consacrés aux enjeux de régulation et supervision.● Mardi 17 octobre – Paris&Co Fintech-Insurtech Invest : Un après-midi dédié aux rencontres et échanges entre fintech et investisseurs français et étrangers.● Jeudi 19 octobre – FinTech et Territoire : avec notamment Lyon Place Financière et Tertiaire, French Tech Brest, Euratechnologie à Lille, Technowest à Bordeaux et de nombreuses autres initiatives régionales à venir.Comme chaque année, les organisateurs lancent un appel à tous les acteurs de l’écosystème fintech à se manifester et proposer un événement d’ici le 5 juillet 2023 afin d’intégrer la programmation de la French FinTech Week #FFTW23.Pour en savoir plus sur la French Fintech Week, RENDEZ-VOUS SUR LE SITE DE L'EVENEMENT

France FinTech, l’association représentant les start-up du secteur financier, Paris&Co, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF) annoncent la troisième édition de la French FinTech Week, qui se tiendra du 6 au 20 octobre 2023. Petite nouveauté cette année, le premier événement de cette France Fintech Week sera la première Fintech Cup qui se déroulera du 6 au 8 Octobre à la Trinité-sur-Mer. Finyear est partenaire media de cet événement sportif et caritatif au profit de l'Institut du Cerveau. Un événement parrainé par Sébastien Rogues (navigateur, Vainqueur de la transat Jacques Vabre et 3e de la Route du Rhum 2021), et par Olivier Goy.