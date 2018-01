France | Nominations leaders finance - 22 janvier 2018

- 22/01/2018 - Onefinestay - Deligny Hervé - Chief financial officer

- 22/01/2018 - Engie - Kalfon Thierry - Directeur financier adjoint du groupe

- 22/01/2018 - Joon - Cosse Benoît - Directeur financier

- 22/01/2018 - PwC - Kane Mahi - Associé au sein de PwC Sénégal

- 22/01/2018 - PwC - Traore Fousseni - Associé au sein de PwC Côte d'Ivoire

- 22/01/2018 - EY France - Dachy Loïc - Directeur associé au sein de l'activité Audit et Conseil Comptable

- 22/01/2018 - EY France - Daubigney Arnaud - Directeur associé au sein de l'activité Audit et Conseil Comptable

- 22/01/2018 - EY France - Leclercq Louis-Alexis - Directeur associé au sein de l'activité Audit et Conseil Comptable

- 22/01/2018 - EY France - Métais Gwenaël - Directeur associé au sein de l'activité Audit et Conseil Comptable

- 22/01/2018 - EY France - Missotten Elleen - Directeur associé au sein de l'activité Audit et Conseil Comptable

- 22/01/2018 - EY France - Denis Julien - Directeur associé au sein de l'activité Financial services

- 22/01/2018 - EY France - Molinari Celine - Directeur associé au sein de l'activité Financial services

- 22/01/2018 - EY France - Pierchon Frédéric - Directeur associé au sein de l'activité Financial services

- 22/01/2018 - EY France - Sassine Chadi - Directeur associé au sein de l'activité Financial services

- 22/01/2018 - Europcar France - Peligry Luc - Directeur financier groupe

- 22/01/2018 - Europcar France - Poupard Jean-Claude - Directeur groupe financements et finance opérationnelle

- 22/01/2018 - PwC France - Willot Anne - Directeur du programme de transformation de l'audit

- 22/01/2018 - TUI France - Ghirardi Magali - Directeur financier

- 22/01/2018 - Ministère de la Culture - Faure-Wharton Sophie - Sous-directeur des affaires financières et générales à la direction générale de la création artistique

- 22/01/2018 - Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes - Oudot Coralie - Sous-directeur des ressources humaines des affaires financières de la qualité et de la performance