Anne-Laure Allain Formance, une série A à 21 millions de dollars co-dirigée par Paypal Ventures et Portage Ventures Formance, fournisseur d'infrastructures financières Open Source, a annoncé aujourd'hui la clôture réussie d'un tour de financement de série A de 21 millions de dollars codirigée par PayPal Ventures et Portage Ventures, avec la participation de Y Combinator, Hoxton Ventures et Axeleo Capital.

Fondée en 2021 par Clément Salaün, ancien responsable des paiements chez Selency, et Anne-Sybille Pradelles, ex-COO de la startup de cybersécurité Alsid, Formance aurait multiplié par 10 son CA au cours des 12 derniers mois. Parmi ses clients, Formance compte des entreprises telles que Doctolib, Liberis, Booksy et Btech..

Cette levée de fonds vise à renforcer sa présence en Europe et aux USA. La fintech a réalisé une première levée en amorçage durant. l'été 2022 d'un montant de 3 millions de dollars avec l'appui de Y Combinator, Hoxton Ventures et Frst.

Anne-Sybille Pradelles, co-fondatrice de Formance « Ce nouveau financement va alimenter l'expansion de Formance aux États-Unis et en Europe et accélérer sa vision de transformer son Ledger Open Source en une plate-forme à grande échelle pour la création et la gestion de fonctionnalités financières sophistiquées »

Formance, fintech créée par deux Français, Clément Salaün, ancien responsable des paiements chez Selency, et Anne-Sybille Pradelles, ex-COO de la startup de cybersécurité Alsid, amorce son déploiement.

Après un premier Seed d'un montant de 3 millions de dollars en 2022, Formance vient de dévoiler une série A de 21 millions de dollars auprès de géants du paiement, PayPal ventures et Portage. Les investisseurs existants Y Combinator, Hoxton Ventures et Axeleo, ont également remis au pot.



Formance déploie des registres ou Ledger permettant d'enregistrer les mouvements financiers des différents actifs financiers au sein d'une entreprise (qui connectent généralement plusieurs flux : entre services, différents comptes bancaires ...).

Formance propose donc ce Ledger en opensource, programmable permettant de suivre l'ensemble de ces mouvements. Désormais, la plateforme permet d'intégrer plusieurs fournisseurs financiers à l'aide d'API. Elle prévoit aussi de mettre en place une fonctionnalité à disposition des marketplaces créant un "middleware" entre un Adyen/ Mangopay et l'entreprise.



Formance ne traite pas les paiements, ni ne détient les comptes des clients.



Selon le média spécialisé TechCrunch, Formance aurait à ce jour une vingtaine de clients (X2 au cours des 12 derniers mois) dont deux très importants aux USA qui généreraient 40 % de son CA.

Parmi ses clients. : Booksy, Doctolib, Liberis et Shares.

Formance compte accélérer en Europe mais aussi aux Etats-Unis.



