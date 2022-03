The bridge between TradFi (Traditional Finance) and DeFi (Decentralized Finance)

Fondation Maliba : du développement socio-économique par l’autonomisation des femmes Depuis sa création en 2012, la Fondation Maliba concentre ses actions sur les femmes maliennes. Elle lance ici et là des formations pour la fabrication et la commercialisation de savon. Si l’organisation philanthropique d’Aliou Diallo s’intéresse à la gente féminine, c’est parce qu’elle est convaincue que l’amélioration des conditions de vie et le développement socio-économique passera par leur autonomie financière.



Acquisition de capacités en gestion des stocks et des matières premières



Les 220 apprentis chimistes apprendront les différentes étapes de la fabrication des produits d’hygiène. Pour ce qui concerne le savon moderne, par exemple, on leur enseignera le mélange des huiles et de la soude caustique à l’eau. Mais aussi et surtout l’ajout d’éléments pour le bien-être de la peau et du parfum. Ce sont notamment le miel, le beurre de cacao et de karité, les herbes aromatiques et d’autres substances agréables. A la fin de la formation, les bénéficiaires disposeront d’un savoir-faire véritable en fabrication et commercialisation de savons, d’eau de javel et de détergent. Elles acquerront aussi des capacités en termes de commercialisation, de gestion des stocks et de gestion des matières premières.

Lancement régulier de ce type de formations



Ce n’est pas la première fois que la Fondation Maliba lance une telle formation. Depuis sa création en 2012, elle initie régulièrement des programmes de ce type. On se souvient qu’en janvier 2021, elle a formé 1 000 femmes du District de Bamako à la fabrication et la commercialisation de savon (solide et liquide). Un mois plus tard, ce sont 40 femmes de Nioro du Sahel et 100 femmes de Kayes qui ont bénéficié d’un apprentissage. Toutes ces formations complètent d’autres actions d’envergure comme le financement de projets générateurs de revenus pour les jeunes et les femmes. A ce jour, l’organisation d’Aliou Diallo a donné vie à 700 projets pour la création d’environ 3 500 emplois directs et indirects.

Une contribution à l’amélioration des conditions de vie des Maliens



La Fondation Maliba distribue en outre, chaque année, des moulins à grain à des organisations féminines rurales. Elle fait déjà cas de 300 moulins installés dans des villes comme Bamako, Kayes, Sikasso, Mopti et Nioro. Par ailleurs, elle fait inlassablement don de matériel de transformation alimentaire à des coopératives de femmes, comme celle de Badialan (Commune 3) en septembre 2017. Grâce à toutes ces initiatives, l’association philanthropique réduit le chômage et la pauvreté au Mali. Elle donne surtout aux femmes leur indépendance financière. Ces piliers des ménages peuvent ainsi contribuer aux dépenses de la famille et obtenir plus de responsabilités et donc l’égalité. Au-delà du foyer, la Fondation Maliba améliore les conditions de vie des Maliens à travers l’autonomisation des femmes, actrices majeures du développement socio-économique.

La Fondation Maliba de l’homme d’affaires Aliou Diallo vient de lancer une nouvelle formation à l’endroit de 220 femmes de la région de Koutiala au Mali. Durant dix jours, ces braves dames apprendront la fabrication et la commercialisation de produits d’entretien et d’hygiène tels que le savon moderne, l’eau de javel et le détergent. Il s’agit là de produits très demandés au Mali, particulièrement depuis le début de la pandémie du nouveau coronavirus. Malgré la présence de nombreux acteurs dans cette activité, l’offre demeure réduite. Et les récentes sanctions économiques de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) devraient encore l’atrophier.Acquisition de capacités en gestion des stocks et des matières premièresLes 220 apprentis chimistes apprendront les différentes étapes de la fabrication des produits d’hygiène. Pour ce qui concerne le savon moderne, par exemple, on leur enseignera le mélange des huiles et de la soude caustique à l’eau. Mais aussi et surtout l’ajout d’éléments pour le bien-être de la peau et du parfum. Ce sont notamment le miel, le beurre de cacao et de karité, les herbes aromatiques et d’autres substances agréables. A la fin de la formation, les bénéficiaires disposeront d’un savoir-faire véritable en fabrication et commercialisation de savons, d’eau de javel et de détergent. Elles acquerront aussi des capacités en termes de commercialisation, de gestion des stocks et de gestion des matières premières.Lancement régulier de ce type de formationsCe n’est pas la première fois que la Fondation Maliba lance une telle formation. Depuis sa création en 2012, elle initie régulièrement des programmes de ce type. On se souvient qu’en janvier 2021, elle a formé 1 000 femmes du District de Bamako à la fabrication et la commercialisation de savon (solide et liquide). Un mois plus tard, ce sont 40 femmes de Nioro du Sahel et 100 femmes de Kayes qui ont bénéficié d’un apprentissage. Toutes ces formations complètent d’autres actions d’envergure comme le financement de projets générateurs de revenus pour les jeunes et les femmes. A ce jour, l’organisation d’Aliou Diallo a donné vie à 700 projets pour la création d’environ 3 500 emplois directs et indirects.Une contribution à l’amélioration des conditions de vie des MaliensLa Fondation Maliba distribue en outre, chaque année, des moulins à grain à des organisations féminines rurales. Elle fait déjà cas de 300 moulins installés dans des villes comme Bamako, Kayes, Sikasso, Mopti et Nioro. Par ailleurs, elle fait inlassablement don de matériel de transformation alimentaire à des coopératives de femmes, comme celle de Badialan (Commune 3) en septembre 2017. Grâce à toutes ces initiatives, l’association philanthropique réduit le chômage et la pauvreté au Mali. Elle donne surtout aux femmes leur indépendance financière. Ces piliers des ménages peuvent ainsi contribuer aux dépenses de la famille et obtenir plus de responsabilités et donc l’égalité. Au-delà du foyer, la Fondation Maliba améliore les conditions de vie des Maliens à travers l’autonomisation des femmes, actrices majeures du développement socio-économique.









Articles similaires < > Secteur financier : le ransomware, considéré comme la principale menace SurePay expands its Confirmation of Payee solution to the Nordics with new hire Quelles sont les solutions pour financer sa startup innovante ?