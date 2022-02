Focus sur le marché de l'immobilier professionnel à Aix





Aix-en-Provence : entre terre et mer



Avez-vous déjà pensé vivre au bord de l’eau pour vous sentir en vacances presque toute l’année ? Avec Aix-en-Provence, c’est possible ! Cette charmante ville du sud de la France, située en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, recense près de 300 jours de beau temps par an.



Pour les amoureux de randonnées et d’espaces verts, Aix fait figure de lieu de vie idéal. À moins d’une heure de route de Marseille et donc à proximité de la mer Méditerranée, elle est aussi entourée de massifs montagneux célèbres : Sainte-Victoire, Sainte-Baume ; sans parler des parcs naturels régionaux alentour : du Luberon, des Alpilles ou des Calanques.



En elle-même, la ville aux fontaines, de son surnom, n’est pas non plus dépourvue de charme : elle abrite d’innombrables vestiges médiévaux, bastides et chapelles qui lui donnent un côté désuet fort appréciable.

Aix-en-Provence est aussi la plus grande ville universitaire de France : elle regroupe à elle seule 35 000 étudiants, soit un quart de sa population totale ! Des chiffres qui expliquent son fort dynamisme en matière d’innovation technologique.



Pour trouver un cadre de vie de qualité, entre mer et montagnes, vous savez désormais où ça se passe !



Une métropole en pleine expansion



Ville charnière proche de Montpellier, Avignon ou encore Nice, Aix-en-Provence n’en finit pas de se développer. En veulent pour preuves les nombreuses options de transports en commun disponibles, réunis sous le projet Métropole Mobilité. Objectif ? Améliorer le quotidien des riverains, leur permettre de rejoindre facilement leur lieu de vie ou de travail, et unifier le réseau de transport de la ville.

Vous envisagez de vous installer à Aix-en-Provence et de travailler dans un espace de coworking ? Vous n’aurez aucun mal à vous rendre au bureau :



• Aix en bus est un réseau d’autocars avec 26 lignes desservant chaque quartier ;

• ZOU !, réseau de trains TER SNCF ;

• Gare TGV d’Aix et aéroport d’Aix Les Milles à moins de 20 minutes du centre-ville.



Aix-en-Provence est aussi bordée par les autoroutes A8 et A51, deux axes de circulation franciliens majeurs.



Pour une journée de déplacement professionnel ou pour rencontrer des collaborateurs, Aix-en-Provence est donc une métropole simple d’accès.



Le développement de l’immobilier d’entreprise à Aix-en-Provence



En raison des installations, toujours plus nombreuses, d’entreprises dynamiques et innovantes, l’immobilier d’entreprise à Aix-en-Provence a dû revoir ses exigences à la hausse. Citons, entre autres, le groupe See Tickets, spécialisé dans la vente de billets électroniques ; Neotys, qui développe des solutions informatiques ; ou encore Sun’Agri, jeune startup à l’origine d’un outil de protection des cultures agricoles.

Les lieux d’accueil et d’hébergements d’entreprise proposent toujours plus de solutions confortables et dédiées à la productivité des milliers d’employés qui évoluent à Aix. De nombreux quartiers de la métropole disposent désormais d’espaces professionnels de qualité.



Celui du centre-ville tout d’abord, qui offre « pignon sur rue » avec le Cours Mirabeau ou le Boulevard du Roi René et permet de bénéficier d’une proximité de commerces et de services inégalés.



La Duranne, ensuite, centre névralgique du Pôle d’activité d’Aix-en-Provence. Agglomération à part entière, elle abrite de nombreuses entreprises de consulting.



Le quartier du Golf des Milles, enfin, à seulement 5 minutes de la gare SNCF d’Aix, est notamment le lieu qu’a choisi



Fort taux d’ensoleillement, proximité avec la nature, connexion avec les territoires et options de coworking variées… Aix-en-Provence possède plus d’un atout dans sa manche pour vous séduire !

Avez-vous déjà pensé vivre au bord de l’eau pour vous sentir en vacances presque toute l’année ? Avec Aix-en-Provence, c’est possible ! Cette charmante ville du sud de la France, située en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, recense près de 300 jours de beau temps par an.Pour les amoureux de randonnées et d’espaces verts, Aix fait figure de lieu de vie idéal. À moins d’une heure de route de Marseille et donc à proximité de la mer Méditerranée, elle est aussi entourée de massifs montagneux célèbres : Sainte-Victoire, Sainte-Baume ; sans parler des parcs naturels régionaux alentour : du Luberon, des Alpilles ou des Calanques.En elle-même, la ville aux fontaines, de son surnom, n’est pas non plus dépourvue de charme : elle abrite d’innombrables vestiges médiévaux, bastides et chapelles qui lui donnent un côté désuet fort appréciable.Aix-en-Provence est aussi la plus grande ville universitaire de France : elle regroupe à elle seule 35 000 étudiants, soit un quart de sa population totale ! Des chiffres qui expliquent son fort dynamisme en matière d’innovation technologique.Pour trouver un cadre de vie de qualité, entre mer et montagnes, vous savez désormais où ça se passe !Ville charnière proche de Montpellier, Avignon ou encore Nice, Aix-en-Provence n’en finit pas de se développer. En veulent pour preuves les nombreuses options de transports en commun disponibles, réunis sous le projet Métropole Mobilité. Objectif ? Améliorer le quotidien des riverains, leur permettre de rejoindre facilement leur lieu de vie ou de travail, et unifier le réseau de transport de la ville.Vous envisagez de vous installer à Aix-en-Provence et de travailler dans un espace de coworking ? Vous n’aurez aucun mal à vous rendre au bureau :• Aix en bus est un réseau d’autocars avec 26 lignes desservant chaque quartier ;• ZOU !, réseau de trains TER SNCF ;• Gare TGV d’Aix et aéroport d’Aix Les Milles à moins de 20 minutes du centre-ville.Aix-en-Provence est aussi bordée par les autoroutes A8 et A51, deux axes de circulation franciliens majeurs.Pour une journée de déplacement professionnel ou pour rencontrer des collaborateurs, Aix-en-Provence est donc une métropole simple d’accès.En raison des installations, toujours plus nombreuses, d’entreprises dynamiques et innovantes, l’immobilier d’entreprise à Aix-en-Provence a dû revoir ses exigences à la hausse. Citons, entre autres, le groupe See Tickets, spécialisé dans la vente de billets électroniques ; Neotys, qui développe des solutions informatiques ; ou encore Sun’Agri, jeune startup à l’origine d’un outil de protection des cultures agricoles.Les lieux d’accueil et d’hébergements d’entreprise proposent toujours plus de solutions confortables et dédiées à la productivité des milliers d’employés qui évoluent à Aix. De nombreux quartiers de la métropole disposent désormais d’espaces professionnels de qualité.Celui du centre-ville tout d’abord, qui offre « pignon sur rue » avec le Cours Mirabeau ou le Boulevard du Roi René et permet de bénéficier d’une proximité de commerces et de services inégalés.La Duranne, ensuite, centre névralgique du Pôle d’activité d’Aix-en-Provence. Agglomération à part entière, elle abrite de nombreuses entreprises de consulting.Le quartier du Golf des Milles, enfin, à seulement 5 minutes de la gare SNCF d’Aix, est notamment le lieu qu’a choisi Newton Offices pour établir ses espaces de travail haut de gamme. Dans ce centre d’affaires flambant neuf, vous installez votre entreprise dans des locaux intégralement équipés sans avoir à vous soucier des contraintes administratives.Fort taux d’ensoleillement, proximité avec la nature, connexion avec les territoires et options de coworking variées… Aix-en-Provence possède plus d’un atout dans sa manche pour vous séduire !









Articles similaires < > Trace One lance en mars un QMS dédié aux audits et au suivi des non-conformités Bleu Blanc Ciel : l'animation au camping, un enjeu de taille Transfert d’argent : quels sont les prochains défis pour le secteur ?