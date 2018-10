Fiserv dévoile un nouveau service d’open banking : FinKit™ for Open Banking

L’évolution vers l’open banking (ou « banque ouverte »), portée notamment par la deuxième Directive sur les services de paiement (DSP2) au sein de l’Union Européenne et l’Open Banking Implementation Entity (OBIE) au Royaume-Uni, engendre une transformation en profondeur des services financiers. En effet, les consommateurs sont désormais en mesure d'accéder à l’ensemble de leurs informations financières et d’effectuer des transactions non plus uniquement via leur banque mais aussi par l’intermédiaire de tiers de confiance avec lesquels elles interagissent régulièrement.



C’est dans ce contexte que Fiserv a développé son service d’open banking : FinKit™ for Open Banking. Avec ce nouveau service, Fiserv souhaite permettre aux banques de faire face à un nouveau rythme de changement règlementaire, les libérant ainsi de la complexité qu’engendre la mise en conformité à la DSP2, leur offrant alors la possibilité de se concentrer sur l’optimisation permise par l’open banking.



« Bien que la DSP2 et l’open banking soient considérées comme des exigences réglementaires, elles offrent aux banques la possibilité de s’associer à des fournisseurs tiers de confiance pour intégrer les services financiers dans le quotidien de leurs clients et ce tout en innovant davantage. Les institutions qui feront des choix stratégiques alors que ces réglementations n’en sont qu’à leurs tout premiers pas pourront gérer leurs ressources de façon à assurer leur conformité dès aujourd’hui, et à se concentrer sur l’innovation et la compétitivité à long terme», déclare Ken Paterson, Vice-président, Special Projects, Mercator Advisory Group, un cabinet indépendant de conseil en industrie des paiements.



FinKit™ for Open Banking est un service intégré qui permet de faire fonctionner, de surveiller et d’assurer la maintenance des interfaces de programmation (API) nécessaires au partage des informations avec des tierces-parties, de faciliter les services professionnels et d’aider les développeurs. Cette solution inclut l’accès aux API DSP2 et Open Banking prédéfinies tout en facilitant la mise en conformité permanente par le contrôle de version, la gestion des versions et la distribution des API.



Un portail de développement en marque blanche permet aux banques d’entrer en relation avec d’autres fournisseurs de services de paiements. Les institutions financières peuvent également utiliser FinKit™ for Open Banking pour authentifier des fournisseurs et obtenir des consommateurs leur autorisation, obligatoire, pour partager leurs données.



« L’erreur la plus coûteuse pour les institutions financières désireuses d’évoluer vers l’open banking serait de se contenter d’une solution immédiate. En effet, cette transformation ira bien au-delà de la course à la conformité actuelle. Nous avons pu observer les effets des premières initiatives en ce sens sur le marché et nous en avons tiré des enseignements qui ont été pris en compte dans le développement de notre technologie pour aider les entreprises à se mettre en conformité et à optimiser les opportunités futures », affirme Lee Cameron, Vice-président senior, FinKit, Digital Banking, chez Fiserv.



Des représentants de Fiserv participent activement à des groupes de travail sur l’open banking tant en Europe qu’au Royaume-Uni. L’entreprise bénéficie ainsi d’informations et de données essentielles sur l’évolution des réglementations.



FinKit™ for Open Banking – fisv.co/finkitopenbanking



