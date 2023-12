Finnov : rendez-vous le jeudi 7 septembre pour le rendez-vous annuel de Finance Innovation

2024, Quelles perspectives pour l'industrie financière française ? C'est sur cette première thématique que sera donné le coup d'envoi de la journée annuelle de Finance Innovation.Ce jeudi 7 décembre, au sein de Station F (Paris) quelque 750 professionnels se réuniront sous la houlette du pôle de compétitivité mondial dédié à l'industrie financière. Un grand événement, désormais devenu le rendez-vous incontournable organisé par l'Institution qui sera l'occasion d'aborder les sujets au coeur de l'actualité comme, les innovations dans le paiement, la finance décentralisée et bien entendu, la finance à impact.Autre tradition, point d'orgue de l'événement : la révélation de la Fintech de l'année à venir. L'heureux élu se verra remettre un chèque de 5 000 euros, un 1 an d'adhésion à Finance Innovation (valeur 1500 euros) ainsi qu'une participation en tant que speaker dans l'un des événements organisés par l'Institution.L'an dernier, c'est la Fintech Rosaly qui a remporté la mise, succédant ainsi à Shift et à Greenly.Maximilien Nayaradou, Directeur Général de Finance Innovation commente “”.Pour en savoir plus, rendez-vous ce jeudi 7 décembre à Station F.

