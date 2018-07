Finizy : Nomination de Nicolas Guérin à la direction administrative et financière

Nicolas Guérin a une carrière dans les services financiers. Il a travaillé comme DAF du groupe CHG Meridian France et Espagne de 2013 à 2018, et auparavant dans des fonctions similaires chez Leaseplan France. Il a occupé divers postes de 2000 à 2010 à la Société Générale en Irlande et en France, notamment comme directeur général de filiale et inspecteur principal. Il a travaillé auparavant chez Andersen Accenture, EDF et Citibank. Nicolas est diplômé de l’ESCP et titulaire d’un master en finances d’une université américaine.



Il succède en tant que directeur administratif et financier à Alexandre Ricardo, toujours Directeur Général du groupe Finizy.

«Nicolas Guérin nous rejoint pour assurer le pilotage des sujets financiers, juridiques, ressources humaines et moyens généraux du Groupe et de Meilleurtaux.com, alors que nous maintenons un rythme de croissance élevé dans tous nos métiers en tant que comparateur et courtier de produits et services financiers. » commente Hervé Hatt, président du groupe Finizy et de Meilleurtaux.com.



«C’est avec le plus grand enthousiasme que je rejoins Meilleurtaux.com, au sein du groupe Finizy, afin d’assurer les missions financières et administratives dans un groupe multi-activités en fort développement, tant organique que par acquisitions » ajoute Nicolas Guérin.



A propos de Finizy et de Meilleurtaux.com

Depuis sa création en 1999, le groupe Finizy et sa filiale Meilleurtaux.com s’affirment de plus en plus comme un véritable « tiers de confiance », autonome et indépendant. Meilleurtaux.com conseille les particuliers à la recherche de services financiers, à commencer par le crédit immobilier. Il les met en relation avec les établissements bancaires susceptibles de leur accorder la meilleure solution de financement (taux du crédit, assurance de prêt, etc.), compte tenu de leur profil et de leur projet. L’offre de meilleurtaux.com s’est étendue aux autres crédits, à l’assurance, à la banque et à l’épargne. Les services sont accessibles à partir du site meilleurtaux.com, sur mobile, via les plates-formes téléphoniques, ou auprès de l’une des 290 agences à Paris et en région.