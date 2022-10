Fincome lève 1M€ pour révolutionner le suivi de la performance des start-ups de l’écosystème tech Fincome annonce aujourd’hui une levée de fonds de 1M d’euros, notamment auprès d’Accel (Starter Program) et de Business Angels renommés de la tech française.

Lancée il y a quelques semaines, Fincome est née de l'ambition de fournir en temps réel aux dirigeants une vision à 360° de la performance de leur entreprise.



Un outil d’autant plus pertinent dans un contexte où l’accès au financement nécessite de produire des données fiables et de nombreux indicateurs de performance pour convaincre les investisseurs.



Fincome a été fondée par un trio qui cumule notamment plus de 20 années d’expérience en investissement et en conseil en stratégie. Vincent Gouedard, diplômé du MSc Finance d’Imperial College, a fait ses armes chez Abénex et KPMG, et Martin Courau, diplômé d’HEC et ayant collaboré chez Montefiore Investment, Roland Berger, et Goldman Sachs, ont donné naissance à ce projet avec Lucas Gonzalez Leclercq, diplômé de Polytechnique et Télécom Paris, anciennement data scientist au Crédit Agricole, qui complète l’équipe fondatrice sur la partie tech et data.



Au cours de leurs expériences en private equity, Martin Courau et Vincent Gouedard ont pu prendre la mesure de la pénibilité et du temps passé par les CEO et Directeurs Financiers pour collecter les données issues de différentes sources pour ensuite les agréger et les analyser. En développant Fincome, un dashboard automatisé regroupant une vingtaine de KPIs et connecté aux différents outils de facturation et aux données bancaires, l’équipe offre une vision en temps réel de la granularité du revenu, de la croissance, des coûts et des KPIs dont les dirigeants ont besoin pour suivre leur performance. La plateforme Fincome s’adresse en priorité aux dirigeants de startups et PME bénéficiant d’un modèle économique par abonnement (notamment les logiciels en mode SaaS), avec une expansion d’ici début 2023 vers les verticales e-commerce et marketplace.



“Dans un contexte économique dans lequel les startups doivent suivre avec davantage de minutie leur performance financière et le degré d’exigence des investisseurs en matière de reporting ne cessant de s’élever, nous avons souhaité développer une solution capable de s’interfacer avec n’importe quel outil de facturation et de se connecter à la majorité des banques en Europe. En quelques clics, nos utilisateurs ont directement accès à leurs KPIs tels que le coût d’acquisition client, l’attrition ou encore la décomposition de la croissance de leurs revenus. Notre plateforme permet aux CEO et Directeurs Financiers d’économiser jusqu’à 90% du temps passé à construire leurs KPIs, afin qu’ils se focalisent plutôt sur leur interprétation et les décisions de gestion qui en découlent. Notre solution permet également d’accélérer les levées de fonds en délivrant les KPIs attendus par les investisseurs.” explique Vincent Gouedard, co-fondateur.



Grâce à cette levée de fonds, Fincome souhaite recruter une dizaine de personnes d’ici juin 2023 et accélérer l’acquisition clients en France et en Europe. Les priorités stratégiques impliquent notamment l’adaptation du dashboard à de nouvelles verticales ainsi que l’enrichissement de la plateforme avec de nouvelles fonctionnalités répondant aux besoins des dirigeants. “ Nous avons commencé par les entreprises SaaS pour prouver notre modèle car c’est un secteur que nous connaissons bien, en croissance de 20% par an et qui représente entre 15 000 et 20 000 sociétés en Europe. Notre enjeu est double : adapter notre dashboard au e-commerce et aux marketplaces, marché environ 5 fois plus profond où la problématique d'agrégation des données et de suivi de la performance en temps réel est très présente, et développer les fonctionnalités qui nous permettront d’apporter plus de valeur à nos utilisateurs en automatisant les tâches chronophages et répétitives auxquelles ils font face au quotidien. Nous sommes également ravis d’être aussi bien entourés pour ce premier tour de table et avons la chance de bénéficier de l’expertise de nos investisseurs dans tous les domaines clés pour notre croissance.” s’enthousiasme Martin Courau.



Fincome est donc une des startups de l’écosystème tech à suivre de près et qui vient apporter un véritable soutien à tous les entrepreneurs. Incubée chez WILCO, au sein du Réseau Entreprendre, au Village by Crédit Agricole et au Swave, la startup a déjà convaincu plus d’une quinzaine de clients.



