Finary obtient le statut très convoité PSAN auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) Une étape majeure pour Finary qui mise sur les cryptos pour accélérer sa transformation en véritable plateforme d’investissements et devenir un leader européen des finances personnelles.

Lancée en mars 2021, Finary est l’application et plateforme web de suivi et gestion de patrimoine dont la croissance est l’une des plus rapides au monde. En hypercroissance la Fintech française s’est imposée comme la référence sur son marché : elle fédère aujourd’hui plus de 150 000 utilisateurs, qui suivent actuellement 40 milliards d’euros de patrimoine. Elle permet de connecter plus de 20 000 établissements bancaires & plateformes d’investissement dans le monde et plus de 10 000 crypto-monnaies.

Finary devient la première application de suivi et gestion du patrimoine en Europe à obtenir le statut PSAN et à rejoindre le club très fermé des 56 entreprises actuellement enregistrées auprès de l’AMF depuis la création du statut en 2020, année où l’on estimait à 130 millions le nombre d’utilisateurs de cryptos dans le monde. Source de croissance et d’emplois, l’industrie de la crypto est en pleine expansion et trouve un véritable écho auprès des Français.



En janvier 2022, une étude IPSOS mettait en évidence que :

● 8 % d’entre eux ont déjà acquis des cryptos,

● 30 % n’ont pas encore sauté le pas mais envisagent d’en acquérir,

● 1 Français sur 5 se déclare prêt à changer de banque un établissement plus « crypto-friendly »,

● 4 Français sur 10 seraient intéressés par des placements en cryptos si leur banque les leur en proposait



“ Nous sommes particulièrement fiers d'obtenir le statut PSAN auprès de l’Autorité des Marchés Financiers. Cet enregistrement est la reconnaissance du travail de toute l’équipe depuis 1 an et la preuve de notre respect strict des normes de conformité françaises. C’est également une étape majeure dans l’histoire de Finary : il va nous permettre d’accélérer et de lancer une solution unique dédiée à l’investissement dans la crypto. La vision de Finary a toujours été de proposer une expérience complète de gestion, suivi, planification de patrimoine, jusqu’à l’investissement. Finary permettra donc aux investisseurs d’atteindre leurs objectifs, comme l’indépendance financière, grâce à la crypto, une classe d’actifs à fort potentiel. En encourageant l’investissement long-terme, nous prenons le contre-pied des acteurs favorisant la spéculation ! Encore mieux, ils pourront le faire sur notre plateforme régulée et sécurisée. Et nous comptons aller beaucoup plus loin : d’autres classes d’actifs s'ajouteront également prochainement à l’offre Finary !”

Mounir Laggoune, CEO et cofondateur de Finary



A propos de Finary

Finary est une Fintech française lancée par Mounir Laggoune et Julien Blancher, des spécialistes de l’IA de la Tech. Elle permet le suivi et l’optimisation du patrimoine sur App et Web. Finary s’adresse à une nouvelle génération d’investisseurs multibancarisés qui gère des portefeuilles d’investissements diversifiés. Sa technologie, unique au monde, leur permet d’avoir accès à une solution haut de gamme afin de maîtriser, suivre et optimiser par eux-mêmes leurs investissements, en temps réel depuis une seule application ultra-sécurisée. Ses utilisateurs connectent en moyenne 5 établissements différents et suivent 7 classes d’actifs différentes. A date, Finary totalise 150 000 utilisateurs qui suivent plus de 40 milliards d’euros sur la plateforme. Finary permet de connecter plus de 20 000 établissements financiers en Europe et aux Etats-Unis, l’immobilier, les startups ainsi que plus de 10 000 crypto-monnaies. Des investisseurs prestigieux comme Speedinvest, Y Combinator ou Kima Ventures font confiance à Finary. Finary.com



