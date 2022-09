Finance intelligente : un catalyseur clé pour une fabrication durable Durabilité financière – une nouvelle étude de Siemens Financial Services (SFS) – examine les défis auxquels les fabricants sont actuellement confrontés lors de leur parcours d'investissement dans des initiatives de durabilité.

- Les constructeurs sont face à un dilemme, animés par le désir d'investir dans la durabilité (et d'en tirer avantage) et à la fois réticents à engager des capitaux dans un contexte de volatilité des marchés et d'incertitude économique.

- Une nouvelle étude de Siemens Financial Services (SFS) constate qu'un déploiement plus large des techniques de finance intelligente sera nécessaire pour accélérer l'évolution des entreprises manufacturières face à la durabilité et aux objectifs commerciaux.

- Ce document présente des exemples de fabrication durable et met en évidence l'importance croissante de l'économie circulaire dans les équipements de fabrication.



Outre un objectif commercial convaincant, offrant des avantages financiers et commerciaux, il existe un large consensus selon lequel la fabrication durable offre également des avantages éthiques et de réputation.



Cette étude présente une variété d'améliorations durables que les fabricants peuvent mettre en place pour réduire les coûts, accroître la productivité, améliorer la compétitivité de la marque et augmenter la sécurité de l'approvisionnement, tout en contribuant à éliminer le carbone, réduire les déchets et atteindre d'autres objectifs durables.



Ceux-ci comprennent :

• La durabilité par conception

• Le rendement énergétique

• La protection de l'eau

• La diminution des matières premières

• Les améliorations techniques et la rénovation

• Le recyclage et la reconversion



Certains de ces exemples et notamment les deux derniers soulignent l'importance croissante de l'économie circulaire dans les machines et les technologies de fabrication. Plutôt que son remplacement, la technologie peut être convertie, modernisée, réutilisée et recommercialisée.



Compte tenu de l'investissement technologique nécessaire pour améliorer la durabilité, ainsi que de la volatilité et l'incertitude du marché actuel, ce document soutient que les fabricants dépendent des financements spécialisés du secteur privé pour réaliser des investissements dans les améliorations de la durabilité.



La recherche a identifié les quatre façons principales dont la finance intelligente et spécialisée contribue à la "durabilité".

Il s'agit de :

1. Favoriser l'investissement dans les technologies durables, en harmonisant les modalités de financement souples avec le taux prévu d'avantages tirés de ces investissements

2. Améliorer la gestion de la trésorerie, par des programmes de financement adaptés aux besoins de trésorerie d'un fabricant

3. Rendre la transition viable financièrement, en lissant les modalités pour gérer les transitions onéreuses d'un environnement de production à un autre

4. Aider les fournisseurs de technologies durables à assister leurs clients, en intégrant la finance intelligente en tant que partie d'une proposition globale pour faciliter l'investissement du client dans les meilleures solutions durables possibles.



"La durabilité demeure une priorité absolue pour les fabricants notamment face au marché et à la volatilité géopolitique qui génèrent des hausses des prix de l'énergie et des matières premières", commente Thierry Fautré, Président de Siemens Financial Services France. "Nous constatons de plus en plus que les solutions de financement spécialisées sont un catalyseur clé de l'investissement, en donnant aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour transformer intelligemment leurs processus."



Pour plus d'informations, voir www.siemens.com/financing-sustainability

Pour plus d'informations concernant SFS, voir le site : www.siemens.fr/finance



Siemens Financial Services (SFS), la branche financière de Siemens, fournit des solutions financières interentreprises.

SFS utilise ses compétences en matière d'expertise financière, de gestion des risques et de savoir-faire industriel pour créer des solutions financières innovantes sur mesure. Cette combinaison unique permet à SFS de favoriser la croissance, la création de valeur, l'amélioration de la compétitivité et l'accès des clients aux nouvelles technologies. SFS soutient les investissements via le financement et la location d'équipements et de technologies, les prêts aux entreprises, les investissements en actions et les financements de projets et structurés. Des solutions de financement commerciales et de comptes clients complètent la gamme SFS. Son réseau international garantit à SFS une bonne connaissance des exigences réglementaires spécifiques à chaque pays et lui permet de fournir des solutions financières à l'échelle mondiale. Au sein de Siemens, SFS est un expert-conseil en risques financiers. Siemens Financial Services a son siège international à Munich, Allemagne, et compte environ 2900 employés dans le monde. www.siemens.com/finance.



Siemens AG (Berlin et Munich) est une entreprise de technologie axée sur l'industrie, l'infrastructure, les transports et la santé. Qu'il s'agisse d'usines plus économes en ressources, de chaînes d'approvisionnement résilientes, de bâtiments et de réseaux plus intelligents, de transports plus propres et plus confortables ou de soins de santé avancés, l'entreprise crée des technologies qui apportent une réelle valeur ajoutée aux clients. En associant les mondes réel et numérique, Siemens permet à ses clients de transformer leurs industries et leurs marchés, en les aidant à modifier le quotidien de milliards de personnes. Siemens détient également une participation majoritaire dans la société cotée en bourse Siemens Healthineers, un leader mondial des technologies médicales qui façonne l'avenir des soins de santé. Siemens possède en outre une participation minoritaire dans Siemens Energy, un leader mondial dans le domaine du transport et de la production d'énergie électrique.

Au cours de l'année fiscale 2021 qui s'est terminée le 30 septembre 2021, le groupe Siemens a généré un chiffre d'affaires de 62,3 milliards d'euros et un bénéfice net de 6,7 milliards d'euros. Au 30 septembre 2021, l'entreprise comptait environ 303 000 employés dans le monde. De plus amples informations sont disponibles sur Internet à l'adresse : www.siemens.com.



