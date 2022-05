Finance Innovation organise la première édition de CryptoDay plus grand rassemblement de l’écosystème cryptoactifs en France, le 1er juin 2022 à Station F.

Le pôle Finance Innovation, quartier général de l’innovation financière en France, saisit le tournant du web3 : sa vocation étant de fédérer les acteurs de l’écosystème de la Finance d’aujourd’hui et de demain, le pôle reconnaît et capitalise sur les enjeux de la technologie blockchain.



Le 1er juin, son premier événement dédié dresse un bilan pédagogique de ses usages concrets et perspectives d’application à destination des acteurs financiers.



PERMETTRE A LA BLOCKCHAIN D’ÊTRE AU SERVICE DE L’ECONOMIE ET DES TERRITOIRES



Longtemps ignorée ou même méprisée, la cryptomonnaie a connu ces dernières années une ascension légitimant de plus en plus son utilisation dans le domaine de la finance pour atteindre aujourd’hui plus de 7 090 devises représentant une capitalisation totale de 2 595 milliards de dollars.



À l’heure où le premier ETF Bitcoin fait des débuts tonitruants à Wall Street et que la monnaie phare des cryptos, ainsi que plusieurs altcoins, ont connu leur ATH, il est grand temps pour Finance Innovation d’être le lien entre les institutions financières et les acteurs majeurs d’un domaine en pleine ébullition.



La dynamique de soutien des technologies blockchain par le pôle s’appuie sur une compréhension fine et une démarche de mesure de leur impact -comme le cartographie son nouveau baromètre trimestriel de l’appétence des français envers les cryptomonnaies, réalisé avec Sia Partners.



C’est dans ce contexte de démocratisation de son adoption que Finance Innovation organise le 1er juin 2022 à Station F, une journée dédiée aux cryptoactifs et sujets connexes comme les NFT ou la Tokenisation : CRYPTODAY.



DÉMYSTIFIER LA TECHNOLOGIE BLOCKCHAIN POUR L'ÉCOSYSTÈME



Le pôle Finance Innovation entend répondre au profond besoin de l’écosystème financier francophone et lui permettre de comprendre franchement la technologie blockchain et ses usages réels, afin de s’en saisir au mieux. Se souciant d’établir un lien entre la finance digitale et un écosystème plus traditionnel français, Cryptoday a pour vocation de :

● Faire l’état des arts des projets existants dans une démarche didactique.

● Sonder la profondeur du marché blockchain et son application en finance afin de déterminer les

besoins de l’écosystème.

● Identifier les nouvelles tendances et perspectives de cette technologie pour penser les prochains enjeux et atteindre les objectifs de gouvernance.



Les acteurs clefs de la crypto et de la finance française d'aujourd'hui et de demain (Tezos, Kyriba, Coinhouse, Euronext, Crédit Agricole, BPI France…) prendront part à diverses tables-rondes et conférences au fil de la journée, pour en dessiner le paysage crypto : métamorphose des monnaies, redéfinition des frontières du paiement, financement en cryptomonnaies, tokenisation des actifs financiers, polémique énergétique, NFT, métaverse…



La technologie blockchain bouscule les règles du jeu et le pôle Finance Innovation capitalise sur ce tournant, pour accélérer les projets innovants au service de la compétitivité de l'ensemble de l'écosystème de la finance digitale et de la fintech.



A propos de Finance Innovation

FINANCE INNOVATION, créé par l’Etat et sous l’impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial, d’intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est dédié à l’accompagnement et à la croissance des projets innovants pour la compétitivité de l’industrie financière française et la création d’emplois, en France et à l’international. Fort d’un réseau de plus de 600 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grandes entreprises, TPE/PME, Startups, Fintechs, Académiques, etc.), Finance Innovation fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Banque, Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil, Immobilier/Smart City, Finance durable et finance verte.

FINANCE INNOVATION labellise des projets innovants en vue de les accompagner dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 600 projets aujourd’hui ont été labellisés et ont bénéficié de financements publics.

www.finance-innovation.org



