Feedzai sélectionné dans le top 100 des startups mondiales les plus prometteuses utilisant l’intelligence artificielle

Sélectionné parmi 7 000 jeunes pousses du monde entier, Feedzai figure parmi les 16 licornes du classement.



La méthodologie de CB Insights se base sur l’activité de R&D, les innovations technologiques, le potentiel et l’analyse de marché, les relations commerciales, les profils des investisseurs, l’impact médiatique, ainsi que les talents en interne.



“Nous sommes ravis d’avoir été sélectionné comme l’une des pépites mondiales de l’IA par les experts de CB Insights. En tant que licorne en pleine hypercroissance, nous avons à cœur d’accompagner toutes les entreprises internationales sur leurs problématiques sensibles de gestion des risques financiers. Cette récompense souligne notre expertise et notre engagement sur un secteur extrêmement évolutif”, déclare Richard da Silva, directeur responsable de la région Europe du Sud au sein de Feedzai.



Avec une croissance annuelle de 40% en 2021, Feedzai collabore avec les plus grandes entreprises des secteurs bancaire et financier internationaux (telles que CITI, Lloyds Banking, SolarisBank). Sa mission première : protéger le commerce international grâce à la plateforme de gestion des risques basée sur le cloud la plus avancée.



À propos de Feedzai

Feedzai est la plateforme leader de la gestion RiskOps en termes de prévention et de surveillance contre la fraude et le blanchiment d’argent, basée sur le machine learning et l’IA au service des banques, e-commerçants, fintechs et institutions financières. Feedzai assure la transition vers une société sans liquidité tout en garantissant la confiance numérique à chaque transaction et de paiement en ligne. Les grandes banques et marchands internationaux plébiscitent la solution de Feedzai pour sécuriser des milliards de dollars. Soucieuse des enjeux, de l’expérience client et de la confidentialité des transactions, la technologie de Feedzai est valorisée à +1,5 milliard de dollars et protège 900 millions de personnes à travers 190 pays. Pour plus d’informations : www.feedzai.com