Faites des économies en vacances avec ces 5 petites astuces

Les vacances sont synonymes de plaisir et personne ne devrait se soucier de son budget. Cependant, cela reste un des soucis majeurs pour la plupart de gens.Ne pas avoir un gros budget pour partir en vacances n’est pas un problème en soit. Et avec les astuces que nous allons vous donner, vous verrez que même avec un petit budget, il est possible de se faire plaisir.La plus grande dépense des vacances est très souvent le logement. En effet, selon la destination, les prix peuvent facilement atteindre un mois de loyer normal pour une semaine de location.Cependant, avec les méthodes de communication modernes et les réseaux sociaux, il est possible de se loger en vacances gratuitement.Le site web le plus connu pour se loger moins cher est Airbnb. Une fois sur le site vous décidez du prix que vous êtes près à payer et le site web vous montre les locations disponibles.Il existe aussi des sites web où vous pouvez échanger votre habitation avec une personne vivant dans le pays où vous voulez aller. Le site web homeexchange.com est le plus connu, mais vous pouvez aussi utiliser couchsurfing.com. Ce dernier vous mettra en relation avec des gens qui vous ouvriront les portes de leur habitation pour quelques nuits gratuitement.Lorsqu’on séjourne dans un pays étranger, on est tenté de manger à l’extérieur pour les trois repas de la journée. Même si cela fait vivre les restaurants aux alentours, votre compte en banque le sentira passer.Il est possible de supprimer au moins deux repas par jour au restaurant.Le premier, et plus facile à supprimer, est le petit déjeuner. Celui-ci coûte en moyenne 10€ lorsqu’il est pris à l’extérieur. Il ne vous coûtera pas plus de 2€ si vous le mangez à la maison.Ensuite, vous pouvez manger un jour à midi au restaurant et le jour suivant au soir.Organisez vos journées et activités en fonction des moments où vous voulez sortir pour aller manger.Par exemple, si vous prévoyez de faire une grande balade ou des visites, préparez vos tartines le matin et allez manger au restaurant le soir. Alors que si vous avez prévu une journée calme, vous pouvez considérer d’aller au restaurant à midi et de faire une soirée jeux de société le soir après un repas préparé à la maison.Ici, il y a différentes situations.Soit vous partez en vacances avec votre propre moyen de locomotion et vous déplacer une fois arrivé sur place n’est pas un problème.Soit vous allez en train ou en avion, et le transport sur place peut vite devenir cher.Les personnes qui optent pour l’option deux sont souvent pris dans un dilemme : Prix VS Activités.En effet, il faut souvent se déplacer pour faire des activités et en fonction du moyen de transport, ca peut vite revenir cher.Nous vous conseillons de toujours prendre les transports en commun car c’est le meilleur rapport qualité-prix. Par contre, pour vous déplacer plus vite, nous vous conseillons de louer une voiture de location. La plateforme easyterra.fr est la meilleure pour trouver les prix les moins chers.Celui-ci est un des meilleurs conseilles. Lorsqu’on part en vacances on est toujours tenté de manger dans des endroits que l’on connaît déjà. C’est une grave erreur. Souvent, ces endroits sont plus chers que les restaurant locaux.Même si la nourriture local ne vous attire pas spécialement, il y aura toujours des bonnes préparations que vous trouverez succulentes. Si vous n’êtes pas d’un tempérament aventurier et ne voulez pas essayer n’importe quoi, nous vous conseillons de lire des blogs de voyageurs qui sont déjà passez par le pays ou la région que vous visitez.Si vous êtes habitué de trouver les bonnes offres sur internet, ce point ne devrait pas être trop difficile pour vous.Si pas, suivez ces petits conseils et vous allez trouver des offres de tous types!Premièrement, vous pouvez aller sur des sites comme Expedia et CheapOair pour trouver les meilleurs offres.Deuxièmement aller sur google et taper quelques chose dans le genre “Deal + City”. Dans la plupart des grandes villes, il existe des site web qui s’occupent uniquement de négocier avec les revendeurs locaux les deals possibles.Enfin, contacter directement la personne dont vous voulez un discount et peut être qu’avec un peu de talent vous arriverez à négocier le prix.Partir en vacances est assez cher mais il est possible de faire des économies avec un peu d’attention sur des choses très simples.En suivant ces quelques astuces, vous allez voir que votre budget va drastiquement diminuer et vous pourrez dépenser votre argent dans d’autres projects.