Fabrick lève 40 millions d'euros notamment auprès de Mastercard

Fabrick, Fintech italienne spécialisée dans l'Open Finance annonce avoir levé 40 millions d'euros notamment auprès de Mastercard qui se positionne ainsi comme un actionnaire minoritaire. Fabrick souhaite consolider son marché domestique, en Italie donc, déployer ses investissements dans les produits et services, calibrer ses infrastructures pour asseoir son expansion dans d'autres marchés européens. Mi-mai, fabrick dévoilait avoir acquis la start-up britannique spécialisée dans les paiements, Judopay. Par ailleurs, Fabrick souhaite se positionner comme un leader européen de l'Open Finance et donc proposer des services de plus en plus avancées et intégrés afin de s'adresser à un maximum de clients. Paolo Zaccardi, PDG et co-fondateur de Fabrick a commenté :« Pouvoir compter sur la collaboration d'un partenaire de l'envergure de Mastercard avec un nouveau niveau d'engagement nous permettra de renforcer notre présence internationale et d'ouvrir une nouvelle phase de croissance et d'évolution. Nous avons déjà fait des paiements un atout majeur de notre plateforme, mais aujourd'hui avec encore plus d'intensité nous pourrons définir une nouvelle offre encore plus complète issue de la mise en commun de nos forces respectives, pour grandir plus vite grâce à de nouvelles ressources et savoir -comment, dans le but de s'imposer dans d'autres pays européens comme une référence de l'open finance et embarquée, qui enregistre déjà un écho exceptionnel de la part des entreprises, mais dont nous sommes certains n'est que la pointe de l'iceberg des possibilités infinies qu'elle permet ”. Michele Centemero, Country Manager Italie Mastercard : "Nous sommes heureux de renforcer notre collaboration avec Fabrick, et nous apprécions leur vaste vision et leur modèle pour faire face, gouverner et concevoir l'évolution de la finance embarquée. Nous pensons qu'il s'agira d'un moteur important pour le développement de la numérisation dans les années à venir. Notre travail avec Fabrick et les services financiers numériques que nous développerons ensemble, soutiendront notre objectif collectif d'offrir des solutions de paiement numérique et d'offrir une expérience transparente à leurs clients en cas de besoin". Fabrick, présente en Italie, France, Espagne, au Portugal et au Royaume-Uni avec plus de 400 collaborateurs, a réalisé un CA consolidé (filiales comprises) de 50 millions d'euros en 2022 en hausse de 14%. Au premier trimestre 2023 le CA Net affichait 12,7 millions d'euros en hausse de 15 % à périmètre non comparable.

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.