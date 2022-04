Fabien Lomet rejoint Tradeshift au poste de Vice-Président Europe de l'Ouest

Basé à Paris, il pilotera les opérations et développera les ventes de Tradeshift en France, au Luxembourg, en Belgique, au Portugal, en Espagne, en Grèce et en Italie, en soutien à la stratégie de croissance mondiale de l'entreprise.



« La vision de Tradeshift qui consiste à connecter numériquement toutes les organisations reflète parfaitement l'évolution des priorités des entreprises au cours des deux dernières années », a déclaré Fabien Lomet. « Avant la pandémie, les projets de numérisation à grande échelle étaient souvent axés sur les opérations internes et la productivité. Désormais, pour rester agiles et compétitives, les entreprises positionnent la numérisation des relations qu'elles entretiennent avec l'ensemble de leur écosystème de fournisseurs et de clients comme une priorité. Tradeshift transforme ainsi la façon dont les acheteurs et les fournisseurs entrent en contact et collaborent. »



Fabien Lomet bénéficie d’une solide expérience dans l‘industrie IT et notamment dans le secteur du Cloud. Pendant 20 ans, il a occupé de nombreux postes de management dans des structures de premier plan (éditeurs et cabinets de conseil). Dernièrement, il a évolué chez ServiceNow en tant que Directeur commercial où il a largement contribué à accroître les parts de marché de l’éditeur dans les secteurs de la finance et de l’industrie. Il a également occupé des postes similaires chez Kyriba, Pegasystems et IBM. Fabien Lomet a débuté sa carrière chez PriceWaterhouseCoopers en aidant les organisations à maximiser les résultats liés à leurs projets de numérisation de la chaîne d'approvisionnement.



« Fabien rejoint Tradeshift au moment idéal », a déclaré James Stirk SVP, Sales and Marketing chez Tradeshift. « Les entreprises ont pris conscience de la nécessité de digitaliser leurs relations commerciales. La décision de la France de se joindre à d'autres pays pour rendre obligatoire la facturation électronique accélère encore ce changement. L’expertise de Fabien sur les sujets du conseil, du SaaS et des Fintechs est un avantage significatif pour Tradeshift et va nous permettre d’accompagner efficacement nos clients dans leurs projets de transformation numérique. »



Le gouvernement français a récemment annoncé qu'en 2024, la dématérialisation des factures B2B deviendrait obligatoire pour les grands comptes et les ETI. Au 1er janvier 2026, cette mesure sera étendue aux petites entreprises. Tradeshift prend en charge les projets de facturation électronique en conformité avec la fiscalité de plus de 50 pays. Tradeshift bénéficie déjà d’une réelle expérience pour permettre aux entreprises d’envoyer leurs factures via Chorus Pro, la plateforme officielle du gouvernement français par laquelle toutes les factures électroniques doivent transiter.



Tradeshift conseille aux professionnels de commencer à se préparer dès maintenant aux nouvelles obligations à venir et travaille directement avec des partenaires, dont Sovos, pour s'assurer que ses solutions permettent aux entreprises de mener à bien leurs projets.