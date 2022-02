FTPA coopte Romain Lantourne en qualité d’associé

Le cabinet d’avocats FTPA est ravi d’annoncer la cooptation de Romain Lantourne en qualité d’associé. Cette nomination confirme la volonté du cabinet de promouvoir ses talents internes et de poursuivre la dynamique de croissance du pôle Procédure collectives et Restructurations.



La nomination de Romain Lantourne en qualité d’associé au sein du pôle Procédure collectives et Restructurations répond aujourd’hui à l’ambition du cabinet FTPA de continuer à développer la pratique du droit des entreprises en difficulté qui a toujours constitué l’un des piliers du cabinet depuis l’emblématique affaire Eurotunnel.



Romain Lantourne a également vocation à poursuivre la consolidation de l’activité fiduciaire créée par Bruno Robin, matière convoitée et atypique sur le marché du droit, qui constitue, outre un outil incontournable au soutien des restructurations, un mécanisme de plus en plus utilisé dans la structuration de financements et dans l’optimisation de la gestion patrimoniale.



Titulaire d’une maîtrise Droit des affaires et fiscalité délivrée par l’Université Paris II Panthéon Assas et d’un Master 2 Droit des affaires de l’université Paris Dauphine (214), Romain Lantourne est avocat au barreau de Paris depuis 2015. Après diverses expériences effectuées en restructuring au sein de cabinets d’avocats et d’administrateurs judiciaires de premier rang, Romain débute sa carrière au sein du cabinet FTPA en 2015 en tant que collaborateur, puis devient Counsel en 2020.



Romain intervient en matière d’entreprises en difficulté, de fiducie, et de contentieux complexes, principalement dans le secteur de la presse et de l’industrie. Il intervient également régulièrement sur des cas de distressed M&A.



Il conseille majoritairement des actionnaires et dirigeants de PME et ETI française qu’il accompagne dans leurs opérations de restructuration opérationnelle ou financière, de conception et mise en œuvre de solutions pour leurs filiales ou activités en difficulté, tant dans le cadre de procédures amiables que collectives.



Romain défend une approche pragmatique des dossiers et un accompagnement global des besoins des clients à travers une offre full service qui vise, grâce aux compétences transversales du cabinet, à répondre à l’intégralité des problématiques rencontrées par les clients, qu’elles soient à l’origine des difficultés ou engendrées par ces dernières.



Il a récemment apporté son concours sur des dossiers de restructurations du cabinet comme Corsair (assistance de l’associé Intro Aviation dans la cession de sa participation à un consortium réunionnais), Cnim (conseil de l’assureur-crédit Euler Hermes dans le cadre de la restructuration financière et opérationnelle de l’industriel Cnim), ou encore plusieurs sous-traitants automobiles.



Il assiste également les clients du cabinet dans la reprise de sociétés françaises en difficulté dans un contexte amiable ou judiciaire, tel que le fabricant d’autocars turc Temsa la reprise en plan de cession de son distributeur alsacien Dietrich Carebus Group.



Romain a en outre développé une clientèle active dans des domaines variés, impactés par la crise sanitaire, tel que la presse, le retail, la restauration, et le tourisme. Il a à ce titre conseillé en 2021 le magazine VSD dans le cadre de son redressement judiciaire et accompagne actuellement les entreprises dans la restructuration de leur PGE.



La fiducie constitue son autre axe principal de développement. Romain fait à ce titre partie de l’équipe pédagogique du premier diplôme universitaire consacré à la Fiducie, cofondé par Bruno Robin au sein de la faculté de droit d’Orléans.



Au-delà de la poursuite de l’accompagnement des constituants, des bénéficiaires et leurs Conseils dans la structuration, la mise en œuvre et l'exécution de schémas fiduciaires aux fins de gestion et de sûreté, le cabinet voit également poindre les premiers contentieux et dénouements difficiles dans lesquels elle entend apporter son expérience.



« Le besoin en matière de restructurations est demeuré quasi-inchangé pendant la crise sanitaire malgré un record à la baisse du nombre de défaillances. Il s’est simplement fait plus discret au travers de procédures amiables. Les prévisions économiques des prochains mois (flambée des matières premières, incertitude sur les taux d’intérêt…), associés au changement de paradigme lié à la réforme de septembre dernier sur l’insolvabilité, risquent de voir réapparaître des procédures judiciaires. Je me réjouis de mener ces défis au sein du cabinet FTPA, désormais en tant qu’associé. FTPA bénéficie d’une histoire forte dans cette matière et véhicule des valeurs qui me semblent indispensables pour exercer ce métier : indépendance, efficacité et créativité. C’est d’ailleurs cette dernière qualité qui m’a permis de développer avec une grande liberté, aux côtés de Bruno Robin, l’outil fiduciaire que j’affectionne particulièrement» déclare Romain Lantourne, associé.



« Au-delà de ses compétences appréciées dans les domaines de la fiducie et de la restructuration d’entreprises, Romain participe pleinement, par ses qualités humaines, aux valeurs cultivées par FTPA » souligne Serge Antoine Tchekhoff, associé fondateur.



« Romain est la première vitrine du métier de fiduciaire pratiqué par les avocats. Il ajoute à sa compétence technique du sujet, ses qualités d’enseignant et la grande transversalité de ses compétences, transformant l’outil fiduciaire en outil pratique et concret pour apporter des solutions innovantes à la clientèle. Je suis à la fois fier et grand bénéficiaire de l’association de cet empathique talent » ajoute Bruno Robin, associé et avocat fiduciaire.



FTPA est aujourd’hui l’un des plus anciens cabinets d’avocats indépendants en France et traite les dossiers stratégiques de nombreuses sociétés qui lui font confiance. Fondé en 1972, FTPA réunit une équipe de 66 avocats aux compétences complémentaires. Le cabinet intervient et accompagne ses clients, entreprises et groupes de sociétés cotées ou non, en France et à l’international, pour tous leurs projets, dossiers et contentieux complexes. Le cabinet a développé une approche très pragmatique des enjeux juridiques et couvre tous les grands domaines du droit et du contentieux des affaires.

