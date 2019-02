FTPA accompagne Arcure dans le cadre de son introduction en bourse

Créée en 2009, Arcure développe et commercialise des solutions associant des capteurs de vision 3D et de puissants algorithmes d’Intelligence Artificielle embarquées dans des outils industriels destinés à être utilisés dans des environnements exigeants.



Ces solutions répondent à deux enjeux majeurs : la détection de piétons pour véhicules industriels afin de prévenir les collisions et le développement de la vision industrielle dans le cadre du déploiement des usines connectées.



Cette introduction en bourse sera réalisée dans le cadre d’une offre à prix ouvert auprès du public en France et d’un placement global principalement auprès d’investisseurs institutionnels en France et hors de France, au travers d’une augmentation de capital d'un montant de 12,0 M€ pouvant être porté à environ 15,9 M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.



Le produit de la levée de fonds réalisée dans le cadre de cette opération permettra de doter la société des moyens financiers nécessaires à la mise en œuvre de sa stratégie de croissance.



Conseil d’Arcure : FTPA Avocats :

Aspects corporate : Alexandre Omaggio (Associé), François-Xavier Beauvisage (Collaborateur) et Agathe Laporte (Collaboratrice)

Aspects fiscaux : Pierre-Antoine Bachellerie (Associé)

Conseil des Coordinateurs globaux et Chefs de file associés : Fieldfisher

Coordinateurs globaux et Chefs de file associés : Oddo BHF et Natixis

Listing Sponsor : Allegra Finance



