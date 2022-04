FINOM propose désormais aux TPE/PME françaises le moyen le plus rapide d'obtenir leur certificat de dépôt de capital

Le processus est entièrement numérisé et les clients ne paient que lorsque le certificat est émis.

Paris, le 31 mars 2022 - La plateforme fintech B2B paneuropéenne FINOM propose désormais à ses clients PME et TPE en France une fonctionnalité de dépôt de capital en ligne permettant d'obtenir une attestation de dépôt de capital social en 48 heures pour 64 euros. Ce nouveau service est non seulement le plus rapide du marché, mais aussi le moins cher, à l’heure actuelle.



FINOM, dont le siège social est à Amsterdam, est disponible en France, en Allemagne et en Italie, et propose une plateforme intégrée de services financiers B2B qui combine paiements, outils de gestion des dépenses et des équipes en un seul produit mobile-first. Ses clients français ont déjà bénéficié de fonctionnalités telles que le multi-banking avec agrégation de comptes et tableau de bord dynamique, un système de réconciliation automatique entre les factures émises et les paiements reçus, un recouvrement plus facile des paiements grâce à l'intégration avec Klarna, un système de rappel des échéances contractuelles fourni par Oblige.ai, des cartes virtuelles et physiques pour les entrepreneurs et les employés, et un cashback sur les dépenses professionnelles jusqu'à 3%.



En France, la détention d'un certificat de dépôt de capital est indispensable pour ouvrir des sociétés avec des statuts de type SA, SARL, SAS, EURL, ou SASU. Les créations de sociétés ont bondi de +24% entre 2020 et 2021, selon l'INSEE, et elles représentent un tiers des créations d'entreprises en 2021. Sur les 995 900 entreprises créées l'an dernier, 271 000 avaient un statut juridique les obligeant à posséder un certificat de dépôt de capital, l'un des chiffres les plus élevés au sein des pays de l'UE.



Cependant, les démarches d'obtention d'un certificat de dépôt de capital en France (visite chez le notaire, rendez-vous à la banque, attente du certificat) durent en moyenne sept jours, mais peuvent parfois prendre jusqu'à plusieurs semaines, pénalisant ceux qui ont besoin de démarrer leur activité le plus rapidement possible.



Les plateformes fintech et néo-banques concurrentes en France fournissent déjà aux clients un certificat de dépôt de capital en 72 heures. Désormais, grâce à FINOM, il est possible de réduire ce délai d'une journée. Pendant la phase de lancement de cette nouvelle fonctionnalité, cent clients professionnels français ont déjà obtenu leur certificat de dépôt de capital gratuitement et le retour global sur ce nouveau service est extrêmement positif.



Pour que les clients obtiennent leur certificat, il leur suffit de renseigner les données de l'entreprise qu'ils souhaitent enregistrer dans leur compte FINOM, d'effectuer un virement sur le compte du notaire agréé par FINOM afin que la plateforme puisse confirmer et signer leur certificat de dépôt de capital, de préparer leurs documents d'identité et de suivre les instructions du système. Une fois l'argent reçu, le certificat sera signé et tamponné dans les 48 heures. Le client ne paie que lorsque le certificat est prêt, et non à l'avance.



"En France, le délai d'attente pour qu'une société commerciale obtienne son certificat de dépôt de capital et commence son activité est encore trop long, ce qui constitue un frein au dynamisme entrepreneurial. C'est pourquoi, chez FINOM, nous nous sommes efforcés de réduire ce délai. Le temps est en effet de l'argent", explique Olivier Binet, directeur des opérations de FINOM pour la France.



FINOM, qui a obtenu sa licence de monnaie électronique en novembre 2021 aux Pays-Bas, prévoit de poursuivre sa croissance en France comme sur d'autres marchés clés de l'UE tels que l'Allemagne et l'Italie, avec l'objectif d'atteindre un million de clients d'ici 2025.



À propos de FINOM :

FINOM est une start-up internationale férue d’innovation, elle fournit actuellement des services financiers en France, en Allemagne et en Italie. Son siège social est basé à Amsterdam (Pays-Bas). Depuis sa création en 2019, FINOM s’est donnée pour mission de simplifier la vie des entrepreneurs et des indépendants, véritable épine dorsale de l’économie européenne. FINOM est un service financier B2B 100 % en ligne, conçu par des entrepreneurs et des indépendants au profit des entrepreneurs et des indépendants. FINOM conjugue gestion financière, facturation et opérations bancaires. La start-up a levé 16,8 millions d’euros d’investissements au cours de l’année 2020. Son principal investisseur, Target Global, est une société d’investissement internationale dont le siège est à Berlin.

https://finom.fr/