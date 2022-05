FINNT crée le premier compte commun global qui utilise les avantages des Stables Coins et de la Finance Décentralisée

L’objectif ? Proposer la création d’un compte épargne qui permet de lutter contre l’inflation des monnaies locales via l’utilisation du stable coin USDC (indexé sur le Dollars US), et encourager l’épargne grâce aux taux d’intérêts issus de la Finance Décentralisée (permettant parfois jusqu’à 20% contre moins d’1% pour les banques traditionnelles).



En quelques mots, Finnt c’est :

• le premier compte joint pour famille à distance

• une façon d'avoir une solution bancaire indirecte (la personne qui envoie l'argent créé le compte, la personne qui reçoit peut l’utiliser)

• la notion d’un "multi-user wallet" pour permettre d'accéder au monde de la cryptomonnaie même dans des pays où le concept n'est pas encore bien compris ou adopté



Anji Ismaïl et Faouzi El Yagoubi, les deux fondateurs, expliquent les raisons de la création de Finnt : "Nous avons connu les mêmes difficultés auxquelles des millions de familles sont confrontées : une lutte économique souvent accentuée par les économies instables, les taux d'inflation élevés ou encore le chômage..



Avec Finnt, nous pensons que la finance décentralisée est une formidable opportunité d'apporter des services et des outils qui peuvent bénéficier au plus grand nombre et notamment aux communautés les plus défavorisées.”



Finnt vient de lever $3.5M, et bénéficie du soutien de plusieurs investisseurs de premier rang comme Khosla Ventures, Y Combinator, Soma Capital ou encore ISAI Ventures; ainsi que des acteurs du monde de la finance traditionelle, avec Franklin Templeton ($1.5T actifs sous gestion), du monde de blockchain avec Protocol Labs (créateur de FileCoin) ou encore OrangeDAO (Alumni de Y Combinator organisé en DAO).



À propos des fondateurs :



Anji Ismaïl :

Anji est détenteur d'un bachelor en économie et d'un master en informatique.

Né d'un père tunisien et d'une mère française, il a grandi à Paris et en banlieue. Toujours influencé par sa double culture, Anji a toujours voulu aborder les problèmes auxquels les familles de la diaspora et transfrontalières sont confrontées.

Avant Finnt, Anji a cofondé DOZ.com et Varanida.com ; et a été directeur de produit chez Welcome (Optimizely).



Faouzi el Yagoubi :

Faouzi est titulaire d'un diplôme d'ingénieur et d'une maîtrise en informatique.

Il est né et a grandi à Taza, au Maroc. Faouzi a des racines profondes dans son pays d'origine et a toujours aspiré à construire des solutions adaptées aux communautés nord-africaines.

Avant Finnt, Faouzi a cofondé DOZ.com et Varanida.com. Il a développé Ournia.com (Spotify pour le monde arabe) et a été directeur technique chez Michelin.