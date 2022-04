FIDAL conseille BUT dans l’acquisition de Drawer

Cette acquisition marque une nouvelle étape dans le développement de l’enseigne BUT, référence de l’ameublement en France depuis 50 ans, dont la réussite repose sur la proximité, le conseil et le lien humain. BUT et Drawer sont deux enseignes très complémentaires. Ce rapprochement permettra à BUT d’accélérer sa stratégie de digitalisation et de déploiement omnicanal. Dans un marché particulièrement chahuté par l’actualité et les grands mouvements de fond dans la consommation de biens personnels, BUT accélère ainsi sa transformation digitale.



Basée à Lille, Drawer est « natif digital », (Digital Native Vertical Brand, DNVB). Au total, Drawer propose plus de 4000 références. Le rapprochement avec BUT permettra à Drawer de collaborer sur l’offre produits, le marketing et la logistique afin d’accélérer sa croissance. Les dirigeants fondateurs, Valérie et Guillaume Spriet, continueront à diriger Drawer avec les équipes en place qui ont fait le succès de ce pure player.



Fidal est intervenu dans le cadre de cette opération en tant que conseil juridique de BUT avec une équipe pluridisciplinaire d’avocats associés menée par Raphaël Teyssot (aspects juridiques M&A) et Stéphane Dejumne (aspects fiscaux M&A), accompagnés de Laurent François-Martin (aspects droit économique et des contrats) et Natalia Moya-Fernandez (aspects droit de la propriété intellectuelle).



Croissance Partenaires est également intervenu aux côtés de BUT en tant que conseil financier.



Drawer était conseillé par Septentrion Finance sur les aspects financiers et par le cabinet Bignon Lebray sur les aspects juridiques.



À propos de Fidal :

Fidal, société d’avocats française et indépendante, est une référence du monde des affaires depuis 1922.

Le droit est notre matière première ; nous le façonnons avec soin et œuvrons à ce qu’il soit créateur de valeur pour les acteurs économiques et pour nos territoires.

Convaincus qu’au-delà de l’exigence et de la maîtrise technique, ce sont l’audace et la personnalité de nos avocats qui font la différence, nous avons à cœur de bâtir des relations durables, fondées sur la confiance, la transparence et la reconnaissance mutuelle.

Nous tirons de notre organisation singulière une façon unique d’exercer notre métier, au plus près de nos clients et de leurs enjeux, en France comme à l’international.

Riche de l’expertise de plus de 1300 avocats et juristes, le cabinet est présent dans 90 bureaux en France. Fidal est membre fondateur de unyer et membre du réseaux fiscal WTS.