Extreme Networks nomme Rémi Thomas au poste de Chief Financial Officer - CFO

« Nous sommes très heureux d'accueillir Rémi au sein d’Extreme. Cette nomination reflète le dynamisme enregistré au cours du premier trimestre par l’entreprise, notamment en matière d’encaissement record et de solidité du bilan réalisé », commente Ed Meyercord, Président et Chief Executive Officer. « De part sa maîtrise du monde de la finance, acquise au sein d’entreprises technologiques mondiales, il détient une solide expérience de la gestion des fusions/acquisitions ainsi qu’une connaissance approfondie de l’univers des logiciels. Rémi est le profil tout désigné pour nous aider à soutenir nos efforts futurs en matière de développement et de productisation. »



Avant de rejoindre Extreme, Rémi Thomas était Senior Vice President, Corporate Controller chez CA Technologies. Il a accompagné et dirigé l’entreprise dans la préparation de bilans, rapports financiers, dépôts auprès de la SEC et des organismes de réglementation. Il a également assuré un rôle d’encadrement exécutif dans toutes les activités comptables opérationnelles de l’entreprise.



Auparavant, Rémi Thomas a occupé le poste de Vice-président en charge des finances et de CFO chez HPE Software, division opérationnelle de Hewlett Packard Enterprise. Pendant près de huit ans, il a travaillé pour Alcatel-Lucent, principalement à Paris et à Shanghai, où il a tenu divers postes de direction financière, telles que CFO pour la division ‘Enterprise and Strategic Industries’, CFO pour la région APAC, mais aussi CFO pour la division Wireless Networks, ainsi que Responsable des Fusions et acquisitions et du dévéloppement. A ce dernier poste, il a notamment conduit les négociations qui ont abouti à l'annonce de la fusion entre Alcatel-Lucent et Nokia.



Rémi Thomas est titulaire d'un Master of Business Administration de l'Université de Warwick au Royaume-Uni et d'un Bachelor en administration des affaires de la Toulouse Business School en France.



Matt Cleaver, Vice-président en charge des finances chez Extreme Networks, occupait la fonction de directeur financier par intérim depuis septembre dernier, suite au départ du directeur financier. Matt Cleaver reprendra ses fonctions au sein de l'équipe de Rémi Thomas et jouera un rôle majeur dans sa prise de fonction chez Extreme. « Matt a fait un excellent travail au cours des trois derniers mois. Je tiens à le remercier pour le travail qu'il a accompli au poste de directeur financier intérimaire », ajoute Ed Meyercord.



