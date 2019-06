Experian et Mitek utilisent l’intelligence artificielle pour réduire la fraude identitaire

Depuis un an que leur partenariat pan-EMEA est effectif, Experian et Mitek permettent aux entreprises des secteurs bancaire et e-commerce devérifier l’identité de millions de consommateurs, pour leur offrir un accès rapide et sécurisé à de nouveaux services.



La solution Mobile Verify® de Mitek est intégrée à la plateforme Experian CrossCore™ de prévention de la fraude ; elle utilise l’intelligence artificielle pour vérifier l'authenticité des documents d’identité.



Les clients d’Experian peuvent aussi utiliser cette solution pour prouver que la personne qui produit le document d’identité en est effectivement le titulaire. Lors de leur demande en ligne, les clients sont invités à prendre un selfie qui est comparé avec l’image capturée à partir du document d’identité. Mobile Verify utilise des algorithmes sophistiqués pour comparer automatiquement le portrait extrait du document d’identité et le selfie, pour prouver que la personne qui le produit en est effectivement le titulaire.



Une étude récente d’Experian[1] montre que les entreprises ne cessent d’analyser l’impact de la fraude sur leur résultat. La moitié seulement des entreprises considèrent avoir une bonne compréhension de la façon dont la fraude affecte leurs activités.



« L’exposition à des risques inconnus jusque-là augmente nettement alors que les fraudeurs trouvent de nouveaux moyens illégaux d’accéder à des produits financiers. Les solutionsavancées de Mitek, couplées avec la plateforme Experian de vérification d’identité et de prévention de la fraude, contribuent au succès des projets d'entrées en relation digitale des entreprises », déclare Rene Hendrikse, vice-président et directeur général de Mitek EMEA.



Pour faire face à ces menaces croissantes, l'Union européenne a créé la Directive sur les services de paiement (DSP2). DSP2 entre en vigueur en septembre 2019 et demandera aux entreprises de considérer de nouveaux contrôles d’authentification pour réduire les risques et la fraude avant février 2020. Les solutions intégrées de Mitek et Experian jouent un rôle essentiel pour accompagner la conformité des entreprises à cette nouvelle réglementation.



« Chez Experian, nous sommes conscients des enjeux que rencontrent les entreprises et nous savons que la validation de l’identité est un élément crucial pour réduire la fraude en ligne. En plus des autres données collectées à partir de terminaux mobiles et de solutions analytiques avancées, c’est un élément essentiel pour détecter la fraude et les activités suspectes, ceci sans perdre de vue l’expérience client», déclare Francesco Nazzarri, directeur général en charge de la stratégie commerciale d’Experian, UK&I et EMEA. « L’intégration de la technologie avancée de Mitek à notre solide écosystème fraude vient enrichir notre plateforme et aider les entreprises à se prémunir contre celle-ci. »



Les deux entreprises seront présentes au salon Money20/20 Europe, du 3 au 5 juin 2019, à Amsterdam. C’est l’événement mondial le plus important où tous les acteurs des secteurs des paiements, de la FinTech et des services financiers se réunissent pour exposer leurs dernières solutions et leur vision de l’avenir du secteur.



A propos d’Experian

Experian est l’acteur mondial de référence dans le traitement de l’information, fournissant des données et des outils d’analyse à des clients dans le monde entier. A chaque moment important de la vie – de l'achat d'une maison ou d'une voiture, à l’inscription d'un enfant en études supérieures, à la croissance exponentielle d'une entreprise grâce à des interactions avec de nouveaux clients – nous donnons aux consommateurs et à nos clients la possibilité de gérer leurs données en toute confiance pour qu’ils puissent saisir chaque opportunité.



Nous aidons les particuliers à prendre le contrôle de leurs finances et à accéder aux services financiers, les entreprises à prendre des décisions plus avisées et prospères, les prêteurs à prêter de façon plus responsable et les organisations à éviter la fraude d'identité et le crime. Nos 16 500 collaborateurs à travers 39 pays croient en des possibilités multiples pour vous et votre environnement. Nous investissons chaque jour dans de nouvelles technologies, dans des collaborateurs talentueux et dans l’innovation pour contribuer à offrir des lendemains meilleurs et aider nos clients à maximiser leurs opportunités. Nous sommes cotés à la Bourse de Londres (EXPN) et faisons partie de l'indice FTSE 100.



Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.experianplc.com ou visitez notre blog d'actualités internationales pour connaître les dernières actualités et idées du Groupe.



experian.fr/



