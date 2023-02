Exotrail, leader du New Space, lève une série B de 58M$

Clipperton est intervenu en tant que conseil financier exclusif d'Exotrail, société du « New Space » à croissance rapide, pionnière de la mobilité spatiale, dans le cadre d’un tour de table de série B d’un montant de 58 millions de dollars. Bpifrance (SPI et Fonds Innovation Défense), Eurazeo et CELAD ont investi dans le tour de table, avec la participation des investisseurs historiques Karista, 360 Capital, Innovacom, Irdi Capital Investissement, NCI Waterstart, IXO Private Equity, et les fonds Bpifrance F3A et Digital Venture. BNP Paribas et la Banque Populaire Val de France de BPCE ont également contribué à ce tour de table.



Cette levée de fonds doit permettre à Exotrail de concrétiser son ambition de devenir le leader de la desserte en orbite en faisant évoluer sa plateforme unique de mobilité spatiale et de solutions logistiques. La société entend capitaliser sur la dynamique commerciale enregistrée en 2022 par ses systèmes de propulsion avancés (spaceware™) et ses produits logiciels (spacestudio™ et spacetower™) pour accélérer sa croissance. L’opération doit également stimuler l'adoption par le marché de son produit spacedrop™ annoncé l'année dernière, sélectionné dans le cadre du programme spatial France 2030.



Exotrail poursuit ainsi son développement à l'international - avec un accent porté sur les Etats-Unis et l’Asie - et affiche une croissance à trois chiffres et un carnet de commandes multiplié par trois en 2022.



Ce nouveau tour de table signe une transaction majeure dans l'industrie de la Space Tech mondiale. Il met en lumière, après la série B de 20 millions de dollars de Preligens (société de logiciels d'intelligence artificielle pour le secteur de la sécurité et de la défense), l'expertise reconnue de Clipperton dans le secteur du New Space. L’opération illustre également le savoir-faire de Clipperton dans l'accompagnement des scale-up du marché du hardware avancé dans leurs transactions financières, à l’image du tour de table de Flyability (15 millions de francs suisses) et de la prise de participation majoritaire de Quilvest dans Solem.



A propos d’Exotrail

• Fondée en 2017 par David Henri, Nicolas Heitz, Jean-Luc Maria et Paul Lascombes, Exotrail est la première société du secteur à proposer une approche holistique de la mobilité spatiale. Systèmes de propulsion avancés, conception de mission moderne et intuitive, logiciel d'exploitation de satellites et services logistiques dans l'espace composent son offre de produits et solutions.

• Exotrail permet aux satellites de se déplacer dans l’espace, d’optimiser leur déploiement, d’augmenter leurs performances et de réduire la pollution spatiale. Son mobilityhub™ permet en outre de mieux gérer les actifs spatiaux et l’enjeu de leur mobilité.

• Exotrail a remporté des contrats de premier plan avec des leaders de l'industrie spatiale en Amérique du Nord, en Europe et en Asie, auprès d'acteurs commerciaux et institutionnels intervenant d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur.

• Avec ce tour de table, Exotrail sécurise un financement total de 70 millions d'euros et compte parmi les entreprises européennes les plus prometteuses du « New Space ».



A propos de l’opération

• Ce nouveau financement doit permettre à Exotrail d'accélérer le déploiement de son mobilityhub™ en renforçant sa présence commerciale dans ses marchés actuels, avec un accent porté sur le marché nord-américain.

• La société vise également à renforcer ses capacités de R&D et prévoit d'embaucher plus de 70 personnes dans les douze prochains mois.

• Pour Jean-Luc Maria, co-fondateur et PDG d'Exotrail : « Nous sommes reconnaissants de la confiance que nos investisseurs accordent à Exotrail. Cette série B valide notre approche globale et logistique de la mobilité spatiale. Nous sommes maintenant prêts à accélérer nos efforts pour positionner notre mobilityhub™ comme la référence mondiale pour déplacer efficacement des actifs dans l'espace. »



Clipperton, partenaire des leaders du New Space et du Hardware avancé



Équipe

• Nicolas von Bülow, Managing Partner

• Martin Vielle, Partner

• Ghislain de Buchet, Associate

• Ismail Roqaichaoui, Analyst

• Simon Boucher, Analyst



A propos de Clipperton

Clipperton est une banque d’affaires exclusivement dédiée à la Tech - pionnière en Europe - et couvrant un large panel de secteurs : SaaS, services et media numériques, technologies de santé, fintech, cleantech notamment.

Clipperton conseille depuis 20 ans les entrepreneurs, entreprises et investisseurs de la Tech européenne et internationale dans leurs opérations de fusions-acquisitions, de private equity et de levées de fonds.

Depuis sa fondation en France en 2003 à l’initiative de Nicolas von Bülow et Stéphane Valorge, et forte d’un réseau de 50 experts sectoriels basés à Paris, Berlin et Munich, Clipperton a réalisé plus de 350 opérations de premier plan, dont 70 % d’opérations de dimension transfrontalière.

clipperton.com