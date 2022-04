Everwin poursuit sa croissance externe avec l’acquisition de Ventya Everwin, éditeur français de logiciels pour les sociétés de services, annonce l’acquisition de Ventya, éditeur de logiciels dans le domaine des transactions électroniques.

Everwin accompagnera Ventya sur le long terme avec son savoir-faire en matière de développement de logiciels et pour lui permettre d’accélérer sa croissance. Everwin confirme ainsi sa stratégie d’acquisition en France, définie avec Harris France.



Ventya : un savoir-faire bien ancré dans les transactions électroniques



Ventya est une PME française créée il y a 6 ans et basée à Nanterre avec 42 collaborateurs. La société Ventya aide ses clients à échanger des transactions électroniques avec leurs partenaires commerciaux. Les messages traités sont de toute nature : catalogues produits, bons de commande, réservations de voitures, avis d’expédition, factures électroniques, avis de paiement, etc.



Les équipes de Ventya disposent également d’une expertise reconnue dans certains métiers de ses clients : les acteurs de la distribution du livre en France, les loueurs de véhicules, le voyage d’affaires, l’agriculture, etc. et également des connexions avec des ERPs métiers.



La société compte aujourd’hui près de 250 clients et plus de 200 000 entreprises utilisatrices de ses services. En 2021, Ventya a réalisé un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros.



Everwin et Ventya : des intérêts communs et des perspectives de croissance



Il était nécessaire pour Ventya de prendre des décisions stratégiques pour garantir la pérennité de ses activités et consolider leur développement, au bénéfice de ses clients et de ses collaborateurs.



La direction de Ventya a ainsi anticipé la fin de son pacte d’actionnaires et a fait appel à Crescendo Finance pour l’aider à rejoindre une société en accord avec ses valeurs et dans le même état d’esprit. La société Everwin s’est quant à elle fait accompagner par le cabinet d’avocats Ayache pour cette acquisition.

« A compter d’aujourd’hui, nous rejoignons le groupe international Harris implanté en France au travers de la société Everwin. Je suis persuadé que cela va nous enrichir mutuellement pour faire encore mieux face aux nombreux projets qui se présentent à nous. Cette évolution nous offre en effet de belles perspectives pour renforcer nos investissements et innovations, nous confortant dans nos domaines d’expertise. », explique Dominique BOUGNOT, Directeur Général de Ventya.



« Nous sommes ravis que Ventya intègre Everwin avec son savoir-faire et des solutions logicielles dans de nouveaux secteurs d’activité. Conformément à notre stratégie de croissance externe avec Harris France, nous allons accompagner Ventya sur le long terme pour lui permettre de perdurer dans l’avenir et de développer sa croissance. », indique Tony PENOCHET, Président d’Harris France et d’Everwin.



« Everwin investit dans les activités de Ventya et nous sommes convaincus qu’il y a des perspectives de forte croissance. Son expertise et ses solutions de dématérialisation des documents sont essentielles étant donné le contexte règlementaire à venir, notamment les obligations légales concernant les factures, qui laisse présager de très belles évolutions. La dématérialisation sera un nouvel atout pour les offres Everwin. Ventya et Everwin continueront ainsi ensemble d’anticiper la mise en place des réglementations afin de toujours accompagner et satisfaire au mieux nos clients. » précise Loïc PASSEMARD, Directeur Général d’Everwin.



A propos de Ventya - www.ventya.fr

Ventya, société basée en France, agit pour le compte de ses clients dans l’échange de leurs transactions électroniques avec leurs partenaires commerciaux.

Nos équipes ont acquis un savoir-faire et une expérience dans le traitement de messages électroniques de toute nature : catalogues produits, bons de commande, réservations, avis d’expédition, factures électroniques, avis de paiement, etc.

Nos solutions sont utilisées par tous les acteurs de la distribution du livre en France, par plus de 13 loueurs de véhicules majeurs de ce marché et par des entreprises d’autres secteurs d’activité : voyage d’affaires, agriculture...

Parmi ses principales références, citons : Adhérents.Coop, AWP (Mondial Assistance), Canon France, CWT France, Dilicom, Groupe Rocher, Havas Voyages, Resacar.



À propos d’Everwin - www.everwin.fr

Everwin est aujourd’hui le leader français des progiciels de gestion d’affaires (les ERP pour sociétés de services). Everwin réalise un CA de 16,6 M€ et compte 27 ans d’expérience, plus de 3 800 clients, 170 collaborateurs et une présence sur tout le territoire grâce à ses 9 agences (Paris, Lyon, Grenoble, Aix/Marseille, Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg et Bordeaux). Everwin propose une gamme de solutions dédiées aux TPE, PME et ETI prestataires de services grâce à son offre de CRM Everwin CXM, ses ERP Everwin GX et Everwin SX, son portail web Everwin iVision, ainsi que plusieurs offres verticalisées.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.











Articles similaires < > Jeito Capital codirige un financement de série A de 70M€ pour CDR-Life Eversheds Sutherland conseille CoStar Group dans le cadre de l’acquisition de Business Immo Dfns lève 12,3 M€ en seed pour sécuriser les actifs numériques des fintechs et des banques