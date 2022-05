Eversheds Sutherland conseille le groupe EthiFinance dans le cadre de l’acquisition d’Axesor Rating

Le groupe Ethifinance, acquiert Axesor Rating, la principale agence de notation espagnole. Cette acquisition transformatrice permettra au groupe Ethifinance de poursuivre son développement et d'offrir une gamme de services encore plus large à ses clients en France et en Espagne.



En créant une alternative européenne indépendante dans le domaine de l'ESG et de la notation, EthiFinance répond aux demandes du marché et de l'UE dans le cadre du développement d'une alternative européenne à l'oligopole anglo-saxon. De plus, cette acquisition renforce la position du Groupe en tant qu'expert en notation des moyennes capitalisations, un secteur négligé par les agences historiques et qui prend de plus en plus d'importance alors que les entreprises continuent de diversifier leurs sources de financement, pour trouver un équilibre entre les banques traditionnelles et les marchés de capitaux.



L’équipe d’Eversheds Sutherland menée par Catherine Detalle (associée) était composée de Astrid Klutse (collaboratrice senior), Rémi Mandet (collaborateur) sur les aspects corporate, Carlos Peman (associé), David Williams (counsel) et Enrique Richard (collaborateur) sur les aspects de droit espagnol.



