Everial annonce une prise de participation majoritaire au capital de Knowings, éditeur français de logiciels collaboratifs

Une acquisition stratégique



Par ce rapprochement, Everial et Knowings combinent leurs expériences en matière de gouvernance de l'information. L'expertise d'Everial dans la gestion de fonds documentaires et la modélisation des flux d'informations, ainsi que dans l'intégration de solutions logicielles, associée à celle de l'éditeur Knowings en ECM (Enterprise Content Management), va permettre de proposer une offre globale de logiciels collaboratifs aux clients des deux sociétés, en étoffant l'offre de part et d'autre. Au regard de sa solide position de leader sur son marché, Knowings continuera d'exercer ses activités sous son nom, en tant qu'entité autonome du Groupe Everial. De nouveaux services seront progressivement développés en commun.



Répondre à la convergence des besoins entre GED, Gestion de contenu et Travail Collaboratif



Cette acquisition s'inscrit dans le cadre stratégique de la convergence des besoins des entreprises en Gestion Électronique de Documents (GED), Gestion de Contenus, Knowledge Management (KM), travail collaboratif et Réseau Social d'Entreprise (RSE). Les frontières entre ces outils disparaissent peu à peu, et le besoin pour l'un de ces usages s'étend rapidement aux autres. EVERIAL, conscient de cette évolution, a souhaité anticiper les besoins de plus en plus pointus dans ces domaines en prenant une part active et majoritaire au sein de l'entreprise Knowings.



Ainsi, cette acquisition permettra d'une part à EVERIAL d'enrichir son offre de GED par des logiciels de GED « métier » pré paramétrées (Profession Comptable, Ressources Humaines, Cabinet de Conseil et Entreprise) et collaboratives, disponibles en mode SaaS et en Licence. D'autre part, EVERIAL bénéficiera d'une diversification de son offre vers la Plateforme Knowings Collaborative ECM, espace de capitalisation, de partage et de valorisation de la connaissance en entreprise.



Pour Patrick MICHELS, fondateur de Knowings : « Ce rapprochement permettra de renforcer la présence de Knowings à l'international et sur le territoire français. Ce changement de taille va renforcer notre capacité à produire des logiciels toujours plus innovants et proches des attentes de nos clients ».



Pour Lionel GARCIA, Directeur Général du Groupe Everial, « L'enjeu majeur pour nos clients est de réussir leur transition numérique avec une conduite au changement maitrisée. Cette nouvelle acquisition vient étoffer la plateforme digitale d'Everial et traduit la volonté du groupe d'offrir toujours davantage d'innovation à ses clients. »



A propos du Groupe EVERIAL - everial.com

Créé en 1989, le Groupe EVERIAL est aujourd'hui un acteur majeur de la gestion des documents d'entreprise et de la relation client.

Au service de l'information utile, le Groupe EVERIAL propose une offre globale de solutions destinées à valoriser tous les flux d'information et fonds documentaires, et à optimiser les processus métiers :

EVERIAL DRM

- Gestion des archives physiques

- Numérisation des fonds documentaires

- GED, coffre-fort électronique, dataroom, moteur de recherche unifiée

EVERIAL CRM & BPO

- Traitement de la relation client

- Data management

- Centres de contact

- Editique

- Dématérialisation

Groupe familial, EVERIAL est dirigé par Michel GARCIA, Président et Lionel GARCIA, Directeur Général.



A propos de Knowings - knowings.fr

Knowings est un éditeur de logiciels créé en Avril 1999 avec le soutien de partenaires financiers. La société compte aujourd'hui un effectif de plus de 20 personnes, en Savoie et à Paris. De ses débuts dans les métiers du Knowledge Management et la Veille, Knowings a étendu en 2009 ses activités vers la Gestion de contenus et de Travail Collaboratif.

Knowings édite aujourd'hui deux logiciels : Pack GED et Knowings Collaborative ECM. Disponibles en SaaS et en Licence, ce sont des applications Full Web. Les usages principaux de ses logiciels sont : la gestion de contenus, le Réseau Social d'Entreprise, la gestion des connaissances (Knowledge Management) et le Travail Collaboratif.

Avec près de 30% de son chiffre d'affaires investi en R&D et des partenariats avec des laboratoires de recherche publics, Knowings est à la pointe de l'innovation et a contribué à de nombreuses publications académiques.

Références clients : GDF Suez, Valerian, Spie Batigolles, Keolis, Grant Thornton, CDER, Cogep, CERFRANCE, Bayer, Bouygues, ONU, CNRS...