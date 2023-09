Accueil Envoyer Imprimer Partager Eurazeo annonce un partenariat avec la fintech, ICapital Eurazeo et ICapital® annoncent un partenariat International offrant aux conseillers en Investissement financier et à leurs clients un plus grand accès aux stratégies non cotées d’ Eurazeo.

Eurazeo s'appuiera sur la technologie de pointe d'iCapital et sur iCapital Marketplace pour distribuer la gamme d'offres alternatives d'Eurazeo aux gestionnaires de patrimoine du monde entier.

Eurazeo, société d'investissement mondiale avec un portefeuille diversifié de 35 milliards d'euros d'actifs sousgestion, et iCapital, plateforme fintech mondiale facilitant l'accès aux investissements alternatifs pour la gestion de patrimoine, ont annoncé un partenariat visant à accroître l'accès des conseillers en investissement financier à la gamme d’Eurazeo en matière

d'opportunités d’investisse ment sur les marchés privés.



Avec ce partenariat, Eurazeo s'appuiera sur la technologie de pointe d'iCapital et sa plateforme iCapital Marketplace pour distribuer sa gamme d'offres alternatives aux conseillers en investissement financier. Le premier lancement disponible portera sur un fonds d’impact d'Eurazeo centré sur les Infrastructures de transition.



Eurazeo propose depuis 20 ans des solutions d'investissement innovantes aux conseillers en investissement financier et à leurs clients privés. A travers ce partenariat, Eurazeo renforce son engagement en faveur de l’ouverture de la classe d’actif aux particuliers du monde entier pour leur donner accès à une gamme de services qui leur permettra de construire des

portefeuilles diversifiés pour leurs clients.



Eurazeo dispose d'une expertise significative dans les domaines du capital investissement, de la dette privée, de l'immobilier et des infrastructures et est investie dans environ 600 sociétés. Eurazeo a lancé un certain nombre de nouveaux produits pour les clients privés en 2023, soulignant sa connaissance approfondie du secteur et sa volonté d'offrir les meilleures

opportunités possibles à ses clients.

Luc Maruenda, Partner en charge de l’activité Wealth Solutions d’Eurazeo, a déclaré « S'adresser aux investisseurs particuliers et élargir leur accès aux marchés privés fait partie de notre ADN et de notre stratégie. Forts de nos 20 ans de succès en France, nous pensons qu'iCapital jouera un rôle déterminant en déployant cette stratégie en Europe et au delà. Du fait de sa technologie et de son positionnement mondial, iCapital était un choix naturel pour enrichir la gamme de solutions d'investissement proposées aux conseillers en investissement financier dans le monde entier. »



Marco Bizzozero, Directeur International d'iCapital, a déclaré « Nous sommes ravis d'accueillir Eurazeo, société d'investissement mondiale de premier plan avec une expérience considérable des marchés privés, sur la Marketplace d'iCapital pour accompagner la distribution de son offre d'investissement aux conseillers en investissement financier et à leurs clients dans le monde entier. Ce partenariat démontre qu'iCapital est le partenaire de choix pour les gestionnaires d'actifs accédant au segment croissant de la gestion privée, alors que les gestionnaires de patrimoine cherchent de plus en plus à bénéficier d'investissements sur les marchés privés dans un portefeuille diversifié pour leurs clients particuliers. »



Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 35 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 2 4.7 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 600 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le Groupe accompagne les entreprises de toute taille,

mett ant au service de leur développement l’engagement de ses plus de 400 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.



Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.



Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121

Bloomberg : RF FP Reuters : EURA.PA.

EURAZEO



A PROPOS D'ICAPITAL

Fondée en 2013, iCapital est la principale société fintech mondiale qui alimente le marché mondial des investissements alternatifs. iCapital a transformé la façon dont les secteurs de la gestion de patrimoine, de la banque et de la gestion d'actifs facilitent l'accès aux investissements des marchés privés pour leurs clients fortunés en fournissant des solutions

technologiques et de service intuitives et de bout en bout, des outils et des ressources pédagogiques, ainsi que de solides capacités de diligence, de conformité et d'analyse de portefeuille. Les solutions d'iCapital permettent aux organisations de rationaliser et d'étendre leur infrastructure opérationnelle pour les investissements alternatifs et de fournir un accès

a ux investissements directs et aux fonds nourriciers à des minimums inférieurs grâce à des flux de travail numériques simplifiés.

Les plateformes gérées par iCapital permettent aux conseillers patrimoniaux et à leurs clients d’accéder à un large éventail d’ investissements privés, dont le capital, le crédit, l’immobilier, les infrastructures, les hedge funds , les investissements structurés, les rentes et les solutions de gestion des risques. iCapital a été inscrite chaque année sur la liste Forbes Fintech 50 de 2018 à 2023 et sur la liste Best Startup Employers de Forbes America en 2021, 2022, et 2023. Elle a également reçu le prix de l’industrie Solutions Provider of the Year par MMI/Barron’s en 2020, 2021 et 2022.

Au 31 juillet 2023, iCapital gère plus de 164 milliards de dollars d'actifs de clients du monde entier , dont environ 28 milliards de dollars proviennent d'investisseurs internationaux (non américains) et sont r épartis dans plus de 1 300 fonds.

Employant plus de 1 200 personnes dans le monde, iCapital a son siège à New York et possède des bureaux dans le monde

entier, notamment à Zurich, Londres, Lisbonne, Hong Kong, Singapour et Toronto.

ICapital

