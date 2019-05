Étude Sage « Practice of Now »: Pour 90 % des experts comptables interrogés à travers le monde, la profession vit une transformation culturelle profonde

Sage, leader du marché des solutions de gestion d’entreprise dans le cloud, publie aujourd'hui son étude annuelle Practice of Now, menée auprès de 3 000 experts comptables interrogés aux États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Espagne, France et Australie. Elle révèle notamment une transformation profonde de la profession amenée par l’évolution des besoins de leurs clients et du marché.



Alors que 2020 se profile, la plupart des experts comptables interrogés s’accordent à dire que leur métier vit une réelle transformation culturelle. Ce virage entraîne des changements importants dans leurs pratiques de recrutement, leurs missions auprès des entreprises et la façon d’appréhender les technologies émergentes.



« Les experts comptables à travers le monde évoluent en apportant de nouvelles compétences et en élargissant leurs missions vers plus de services pour mieux répondre aux besoins des clients », a déclaré Jennifer Warawa, EVP Partners, Accountants & Alliances chez Sage. « L'avenir est prometteur, mais il y a encore des défis à relever et du travail à faire afin de favoriser l’émergence des cabinets efficaces aujourd'hui et dans la décennie à venir. Les experts comptables doivent soigneusement évaluer les changements dans le monde du travail, en portant une attention particulière aux compétences, à la formation, à l'adoption des technologies, à l'évolution des attentes clients et à la diversité au sein des cabinets. L'innovation dans ces domaines clés guidera la prochaine génération de cabinets d’expertise comptable. »



L’étude met en lumière différents défis que les experts comptables doivent relever pour se renouveler et tirer parti du changement profond que la profession traverse.

Les principales conclusions sont les suivantes :



Une profession ouverte au changement



Le recrutement est à la fois un enjeu et un levier clé dans la conduite du changement. 82% des experts comptables ont répondu qu'ils envisageaient de recruter des personnes n’ayant pas suivie une formation traditionnelle. De plus, 43 % des répondants affirment que les nouveaux experts comptables qui rejoignent la profession devraient avoir une expérience en dehors du secteur d’activité. Le métier devra faire appel à de nouvelles compétences et mettre à jour ses pratiques pour s’aligner sur les attentes clients, faute de quoi il risquera de perdre en compétitivité.



En France, les experts comptables semblent moins ouverts à l’idée de recruter de plus en plus de collaborateurs en dehors de la profession. Selon Brigitte Billerot, Product Marketing Manager Experts-Comptables chez Sage, le problème est culturel. « Les experts comptables sont principalement des experts techniques en fiscalité, en droit, etc. Cela correspond à leur formation initiale et répond aux besoins "classiques" des cabinets. Les experts comptables français ont en moyenne entre 45 et 50 ans et les patrons de cabinets sont pour la plupart "traditionnels dans leur approche". Il n’y a que trop peu de jeunes dans la pratique, principalement en raison du manque d'attractivité de la profession à leurs yeux ». Une note d’optimisme toutefois : « Les cabinets tenus par des experts plus jeunes sont plus ouverts au changement, précisément car ils se concentrent davantage sur l’aspect "entreprise" plutôt que sur le fait d’être un cabinet d’expertise comptable au sens traditionnel du terme. Par conséquent, ils sont plus enclins à recruter des collaborateurs issus d'horizons plus divers ou disposant d’autres expertises » poursuit-elle.



Étant donné que les compétences telles que la maitrise de la technologie, les compétences relationnelles et le métier de conseil aux entreprises prennent de l’ampleur, 62 % des répondants conviennent que les programmes de formation en comptabilité actuels ne suffiront pas à assurer le succès d'un cabinet d'ici 2030. Ceux-ci devront être restructurés afin que les cabinets puissent suivre le rythme de l'innovation et de l'évolution des demandes des clients.



Vers des profils plus divers



Avec le manque de talent nécessaire pour créer une entreprise numérique moderne, il faut avant tout un engagement en faveur de la création d’un personnel diversifié. Pourtant les résultats de l’étude cette année mettent en exergue un problème sous-jacent qui n'a pas encore été traité par de nombreux cabinets : seuls 30 % des entreprises disent chercher activement à diversifier leur main-d'œuvre. Et seulement 28 % ont une politique formelle de diversité et inclusion. Plus étonnant encore, seules 23 % d’entre elles ont proposé des formations ou ont modifié leurs politiques ou leurs procédures afin de promouvoir la diversité et l'inclusion (21 %).



Construire un cabinet à la hauteur de la prochaine décennie



Les experts comptables peuvent anticiper les futurs défis, et ils s'y préparent déjà. 49% des répondants ont officiellement examiné leurs pratiques commerciales au cours de la dernière année, et 26% ont déclaré l’avoir fait au cours des cinq dernières années. Tout porte à croire qu'il s'agit de l’établissement de nouvelles bases pour le métier demain. La comptabilité et la tenue des comptes demeurent les principaux services offerts par les cabinets à l'échelle mondiale (79%) ; toutefois, le conseil aux entreprises (17%) et l'infogérance de la direction financière (5%) ont un potentiel de croissance considérable.



Alors que les experts-comptables revoient leur business models, 85 % d’entre eux affirment que dans leur pays le métier doit accélérer le rythme d'adoption des technologies afin de rester concurrentiel à l'échelle internationale. La France n’est pas en reste puisque 78% des experts comptables pensent que la transformation numérique est un levier de changement pour leur secteur d’activité.



Comme le précise Brigitte Billerot : « Les experts comptables français sont ouverts à l'innovation et aux nouvelles technologies. Ils sont très conscients que la digitalisation est une tendance de fond dans le pays et pour toutes les entreprises (que cela soit pour leur propres cabinets, que pour les entreprises de leurs clients). Le rythme de l'adoption technologique pourrait s’accélérer si les experts comptables commençaient à investir davantage dans les outils et à former leurs collaborateurs afin de placer la technologie au cœur de la stratégie de leur cabinet pour la mettre au service leur croissance et de leur rentabilité. »



Au niveau mondial, plus de la moitié des répondants (56%) citent l'augmentation de la productivité comme principal avantage de l'adoption des technologies, et 27% citent le gain de temps. A noter, plus de la moitié des répondants se réjouissent à l'idée d'adopter les applications d'intelligence artificielle (IA) adéquates mise à disposition.



Méthodologie

Practice of Now 2019 est le résultat d'une étude indépendante commandée par Sage et menée par Viga, auprès de 3 000 comptables du monde entier (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Espagne, France et Australie) en janvier 2019.



