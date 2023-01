The Bridge Between Traditional Finance (TradFi) and Decentralized Finance (DeFi)

Étude KPMG « Perspectives Cryptos » 2023, un tournant pour le Web3 ? Après une année marquée par de nombreux rebondissements pour l'écosystème des cryptomonnaies, l'équipe Blockchain & Cryptos de KPMG en France dévoile l'édition 2022 de son étude « Perspectives Cryptos », qui présente un bilan de l'année écoulée et une analyse des tendances à venir :

- 2022 a été une année test, ayant fortement éprouvé l’écosystème du web 3 qui en ressort néanmoins consolidée ;

- Bitcoin et Ethereum confirment leur position de leaders du web3, l’un en tant que monnaie neutre et alternative, l’autre en tant que blockchain programmable de référence ;

- D’un point de vue marché, la tendance principale à suivre en 2023 sera la DeFi, actuellement en plein essor ;

- En termes de développement technologique, les solutions de scalabilité sur Ethereum devraient prendre le devant de la scène en 2023 ;

- Bien que victimes d’une surmédiatisation en 2022, NFT et métavers restent un vecteur d’innovation qui attire les entreprises dans différentes industries.



Téléchargez l'intégralité de l'étude en fin d'article.



Après une année d’épreuves, un nouvel élan de consolidation autour de Bitcoin et Ethereum 2022 a eu un effet d’année test, où tous les aspects du web 3 ont été mis à l’épreuve et en sont paradoxalement sortis consolidés. L’effondrement des NFT au second semestre a permis de rappeler que le principe de rareté est finalement leur essence et leur valeur ajoutée. De même, la crainte des risques relatifs aux cryptomonnaies a abouti, à l’échelle européenne, aux règlements TFR et MiCA qui inspirent une plus grande confiance envers l’écosystème. Tout au long de l’année, les infrastructures blockchain ont gagné en accessibilité : face aux demandes croissantes des particuliers et des entreprises pour des services crypto, banques traditionnelles et néo-banques se positionnent désormais sur les différentes verticales du web 3.



Le minage, enjeu de la transition énergétique ? 2023 s’ouvre avec en ligne de mire la confirmation des leaders du marché, à savoir Bitcoin et Ethereum. En 2022, l’utilité de Bitcoin a notamment été à l’affiche dans des pays en crise, tels que l’Ukraine ou le Liban. En effet, ses propriétés de valeur refuge et de monnaie transnationale sont davantage visibles dans des circonstances ne permettant pas de se fier au système bancaire traditionnel.

Cependant, en dépit de la baisse de son cours, Bitcoin se démocratise partout dans le monde, y compris par le biais d’initiatives comme celle de BlackRock, qui permet désormais l’exposition à cet actif numérique.

Par ailleurs, en 2023, le discours concernant l’empreinte environnementale de Bitcoin pourrait connaître une inversion. En effet, bien que les critiques ESG à l’encontre de la preuve de travail freinent encore l’adoption de Bitcoin par les entreprises, la géo-indépendance des mineurs représente un potentiel atout pour la transition énergétique, puisque le minage pourrait favoriser la rentabilité des investissements dans les ENR.

En face, Ethereum demeure quant à elle l’infrastructure de référence pour tout projet crypto : si de nombreuses blockchains alternatives ont émergé, elles ont globalement sous-performé en 2022, et n’assurent pas les mêmes standards qu’Ethereum en termes de fiabilité technique et de décentralisation.

Ethereum conserve ainsi son avance sur les concurrents, y compris en termes d’adoption, et se démarque en tant que socle de base pour les solutions de scalabilité qui permettront le passage à l’échelle en 2023.



2023, année de la DeFi ? Une innovation qui se poursuit au travers des différentes verticales du marché La principale verticale web 3 à suivre en 2023 est la finance décentralisée (DeFi), qui se structure entre hybridation avec la finance traditionnelle et recherche d’une « incensurabilité » complète. Probablement destinée à trouver un juste équilibre entre ces deux trajectoires, la DeFi se prépare à une adoption plus importante, bien que des failles existent encore, notamment en matière de cybersécurité.

Par ailleurs, si les NFT et les métavers ont été victimes d’une surmédiatisation en 2022, ils restent des vecteurs d’innovation technologique majeurs et continuent d’attirer les entreprises, qui créent des cas d’usage en lien avec la fidélité client, la gamification, l’identité numérique, etc.

Aussi, les NFT peuvent encapsuler tout type de donnée liée à des interactions sociales, rendant possible l’émergence de réseaux sociaux décentralisés. Le besoin de stocker les fichiers associés aux NFT entraîne également le développement de solutions de stockage décentralisé, se dessinant comme une alternative au Cloud et donc aux GAFAM.

« Le web 3 a connu de nombreuses crises en 2022, dans un contexte de marché baissier, entrainant l’effondrement du cours du Bitcoin et des NFT au deuxième semestre notamment. Mais 2023 garde son lot de promesses et le web 3, sorti renforcé de ces épreuves, poursuit son développement et sa croissance. De nombreux projets sont en cours et l’on peut s’attendre à de grandes évolutions en matière de décentralisation, avec en perspective l’entrée en jeu des acteurs traditionnels, notamment dans le secteur financier », conclut Alexandre Stachtchenko, Directeur Blockchain & Cryptos chez KPMG en France.



Téléchargez l’intégralité de l’étude : https://home.kpmg/fr/fr/home/insights/2023/01/perspectives-cryptos-2023.html



A propos de KPMG en France

Leader de l’Audit et du Conseil, KPMG réunit en France 10 000 professionnels engagés à agir pour une nouvelle prospérité, au service des entreprises de toute taille. 100 ans après sa création, KPMG devient en France entreprise à mission avec pour raison d’être d’œuvrer et d’innover avec passion pour bâtir la confiance, allier performance et responsabilité, faire grandir les talents au cœur de l’économie, des territoires et de la société. KPMG apporte à ses clients la puissance d’un réseau mondial pluridisciplinaire dans 144 pays et se singularise par son maillage territorial grâce à ses 200 bureaux en France. 1922-2022 - Inspirons le futur de l’économie.

AUDIT – CONSEIL – DROIT ET FISCALITÉ – EXPERTISE COMPTABLE

AUDIT – CONSEIL – DROIT ET FISCALITÉ – EXPERTISE COMPTABLE









