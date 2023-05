Etude | Les fintechs françaises devraient lever plus de 3,2 milliards d'euros en 2023.

Alors que les prévisions moroses se multiplient côté levées de fonds et environnement start-up, les conditions semblent assez favorables pour les fintechs françaises.Selon une analyse proposée par HelloSafe combinant plusieurs sources, l'optimisme serait de mise pour le secteur. La part des fonds levés par les Fintechs françaises en 2022 représente à elle seule, 4,25 % des levées mondiales et 16,71 % des levées européennes (source : CB insights) . En 2022, les trois quarts des levées de fonds dans les fintechs en France ont été enregistrées dans les secteurs de l'assurtech, des services bancaires, des services opérationnels et des activités de financement, d'après France FinTech.Toujours sur cette même année, la France serait à la deuxième place du classement des pays européens ayant levé le plus de fonds juste derrière le Royaume-Uni et devant l'Allemagne en 2022, selon In Extenso Innovation Croissance.Certes, à l'échelle mondiale, en 2022 les fintechs n'ont levé "que" 75,2 milliards de dollars (5058 opérations), soit une baisse de 46 % par rapport à 2021 où le total s'affichait à 139,8 milliards de dollars (5474 opérations enregistrées). Mais est-ce si catastrophique ou bien est-ce juste une "rationalisation" du marché ?D'après Vantage Market Research, le marché des fintechs dans le monde devrait être multiplié par 4, de 138,44 milliards $ en 2022 pour atteindre 556,58 milliards $ d'ici 2030.En 2022, 51 % des naissances de licornes fintechs ont eu lieu en Amérique du Nord, 25 % en Europe, 14 % en Asie, 8,7 % en Amérique du Sud, 1 % en Afrique et aucune en Océanie.En France, d'après le dernier recensement France Fintech, on dénombre 700 fintechs en 2022, soit le double par rapport à 2018 où elles étaient 350.Selon un rapport de Roland Berger, entre 2018 et 2022 le nombre d'emplois créés dans la fintech en France a été multiplié par 5, passant de 8 000 à 40 000 emplois l'année dernière.Selon l'enquête annuelle menée par Truffle Capital et Finance innovation, le secteur des fintechs en France représente un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros. 24 % de ces 700 Fintechs auraient déjà attaqué le marché international, dont 100 % en Europe et 42 % en dehors de l'Europe.La société NewAlpha Asset Management a identifié 6 fintechs parmi les 14 licornes françaises créées avant fin 2021.En 2023, le financement (19,6 %), les services fonctionnels (18 %) et la regtech (16,6 %) représentent les domaines d'activité les plus importants dans l'écosystème fintech français avec une part combinée de 54,2 %, d'après un rapport de bpifrance.Une hausse attendue de 12,8 % des levées de fonds par les fintechs françaises en 2023 pour atteindre 3,27 milliards € en 2023.

Investment Executive Search |

RSS |

Publicité |

Mentions légales |

Cookies Les meilleurs placements | Investir en bourse

Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibited

Finyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris. Finyear© - All rights reserved. Reproduction in whole or in part in any form or medium without express written permission of Finyear© is prohibitedFinyear : ISSN 2114-5369 (Copyright 2005-2023). Finyear, une marque et une publication de Calmon Partners Media & Events SAS, 34b rue Guillaume Tell, 75017 Paris.