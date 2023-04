Etude | Les modernisations et les changements prévus par les dirigeants financiers en 2023

Il apparaît que 60% des organisations ont dépassé, voire largement dépassé, leurs objectifs financiers pour 2022, ce qui indique que les professionnels de la finance sont mieux préparés que les années précédentes à relever les défis opérationnels et économiques sans précédent d’aujourd’hui.



Les données de Prophix montrent également qu’en fonction des objectifs généraux de leur entreprise, les responsables financiers appelés à diriger leur département sont susceptibles d’adopter trois approches distinctes. Prophix distingue trois styles de leadership : le Visionnaire, l’Innovateur et le Réaliste.



Chaque approche a sa place dans le pilotage de la finance. Chacune a démontré son efficacité car les équipes ont non seulement réussi à faire évoluer leur organisation dans un environnement économique mondial imprévisible et instable, mais aussi à créer des voies nouvelles et innovantes, permettant au département financier de franchir les écueils avec succès. En particulier, près d’un tiers des répondants déclarent avoir adopté une approche Visionnaire, estimant que “élever le département financier au rang de contributeur stratégique de l’entreprise” constitue une priorité absolue.



“Les conditions économiques actuelles offrent aux responsables financiers de tous les secteurs une occasion de capitaliser sur les opportunités commerciales en comblant le fossé entre ambition et réalité”, a déclaré Alok Ajmera, CEO de Prophix. “Nos données démontrent clairement une tendance à la hausse, déjà observée ces dernières années, et nous commençons enfin à voir que la transformation numérique de la finance prend forme, car davantage d’organisations accordent la priorité à l’innovation, à l’automatisation et à l’agilité. L’augmentation des investissements dans les outils avancés de performance financière, y compris l’IA et l’analyse des données, permet aux dirigeants financiers de prendre des décisions plus stratégiques, leur offrant une vision plus claire pour faire progresser leur entreprise.”



Résumé des résultats de l’enquête



Les professionnels de la finance face à de nombreux défis



Les cinq principales pressions externes auxquelles sont confrontés les responsables financiers sont l’inflation (21%), la hausse des prix de l’énergie (14%), les craintes de récession (11%), la pénurie de talents (9%) et la hausse des taux d’intérêt (9%). En outre, 25% déclarent que la préparation de l’organisation et son renforcement face aux défis à venir constituent leur principale préoccupation.



Pour relever ces défis, les responsables financiers recherchent des moyens innovants pour accroître l’efficacité et générer de nouvelles visions dans le cadre de leurs processus actuels. Près de la moitié des répondants (43%) déclarent que stimuler l’innovation constitue leur préoccupation première et 31% que leur priorité est de veiller à ce que le département financier joue un rôle clé en tant que contributeur stratégique de l’entreprise.

L’automatisation est un moteur



L’automatisation et l’intelligence artificielle sont essentielles pour l’avenir de la finance. Les répondants reconnaissent que l’automatisation est un élément clé de la transformation non seulement de la finance, mais de l’ensemble de l'organisation. 41% affirment que la transformation est l’objectif principal de l’automatisation. Ils ne sont que 27% à répondre que la moitié ou plus de leurs processus financiers sont automatisés. 65% déclarent qu’ils prévoient l’automatisation de plus de la moitié de leurs processus financiers d’ici la fin de cette année.



Le degré d’automatisation varie considérablement d’une région à l’autre, le Canada se situant bien au-dessus de la moyenne mondiale (35% contre 25%) avec au moins la moitié de ses processus financiers automatisés. Le Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) est la région du monde la moins automatisée : 40% des répondants déclarent que 25% ou moins de leurs processus financiers sont automatisés.

L’agilité est bien présente mais des obstacles subsistent



La majorité des répondants reconnaît l’importance de l’agilité et met cette conviction en pratique : 84% déclarent que leurs organisations financières sont “très” ou “plutôt” agiles.

Toutefois, plus de la moitié (63%) estiment que le principal obstacle est la mise en œuvre d’un plan apte à aligner les processus et la technologie ; et quasiment autant (62%) que l’implémentation de la technologie constitue la plus grande difficulté.

Les entreprises financent leurs départements financiers



La plupart des répondants déclarent que les budgets consacrés à la technologie financière devraient augmenter en 2023. Une majorité (52%) s’attend à une légère augmentation, tandis que 24% s’attendent à une augmentation significative. Seuls 4% s’attendent à une réduction de leur budget.

Les principaux domaines d’investissement technologique en 2023 concernent la cybersécurité, la planification budgétaire, la gestion des risques, la comptabilité analytique et le paiement numérique.

