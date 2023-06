Etude | Les TPE/PME face à l'IA, une certaine ambiguité ?

L'avénement de l'IA, trop rapide pour être concret ? Selon l'étude Sapio Research pour Aircall, l'IA se déploierait à une vitesse 50 % supérieure à celle de l'ensemble du secteur du logiciel. Et 77 % des entreprises utilisent ou explorent tous les jours activement la possibilité d'utiliser l'IA. Pour comprendre comment les salariés des TPE/PME appréhendent ce phénomène, l'entreprise Aircall avec l'appui de Sapio Research a donc mené une enquête auprès de 3500 salariés en France, Allemagne, Australie, Canada, Espagne, USA et Royaume-uni. Et surprise, au premier niveau de questionnement, lorsqu'il s'agit juste de "saisir" le niveau d'appréhension de l'IA, les salariés sont unanimes : 59 % affirment avoir une bonne compréhension de l'intelligence artificielle et de ses bénéfices pour l'entreprise. Un taux qui grimpe à 73 % chez les cadres. Côté Service Client, ils sont 70 % à être confiants et 65 % pour la partie Vente de l'entreprise (les services clients et les ventes étant les deux principaux métiers adressés par Aircall). Une technologie qui suscite de la curiosité : 74 % des employés déclarant être très intéressés pour en savoir plus sur les avantages. Cependant, quand il s'agit de la "mise en oeuvre" de l'IA, les tendances s'inversent. 63% des salariés déclarent manquer de compréhension sur l'apport concret en entreprise et 56 % affirment manquer d'infrastructure technologique appropriée pour la mise en place. Un salarié sur deux (pas forcément le même) affiche ses inquiétudes quant à une intégration trop rapide de l'IA dans son quotidien au travail ; déclare que les actionnaires de sa structure refusent de donner le feu vert quant à l'utilisation de l'IA; Et manque de compétences pour mettre en oeuvre l'IA. Pour les auteurs de l'étude, cette situation s'explique surtout par le manque d'information. Ils préconisent donc de créer des groupes de travail sur l'IA, d'identifier les problématiques actuelles dans le quotidien de chaque salarié et... de collaborer avec des fournisseurs de solutions. (Aircall étant un fournisseur de solutions...) Selon l'étude, chaque semaine un salarié d'un service client perd environ 20,8 heures à cause de tâches chronophages ou administratives. Or, 63 % des salariés de ces services clients regrettent de ne pas disposer suffisamment de temps pour créer et entretenir des relations fructueuses avec les clients. Malgré tout, la prolifération de l'IA soulève des inquiétudes. 60% des salariés se disent préoccupés par l'absence d'intervention humaine sur la qualité du travail. 46 % soulèvent la possibilité d'être remplacés par une IA dans l'entreprise, et les mêmes (ou pas) affichent une inquiétude quant à une potentielle baisse de salaire. 44% d'entre eux se questionnent sur le fait que l'IA puisse rendre leur travail plus difficile qu'auparavant. Rappelons que selon une étude de PwC, d'ici à 2030 l'IA pourrait contribuer à l'économie mondiale à hauteur de 15,7 milliards de dollars, soit plus que la production annuelle de l'Inde et de la Chine réunies... 53 % des PME annoncent investir dans une solution IA d'ici les 12 prochains mois. Consultez l'étude

