Accueil Envoyer Imprimer Partager Etude | Eloge de la résilience PwC vient de dévoiler les résultats de la 3e édition de son étude annuelle et mondiale "Global Crisis and Resilience" réalisée auprès de 1812 dirigeants d'entreprise. 9 entreprises sur 10 déclarent avoir récemment été touchées par une crise. Et si pour 76 % des dirigeants, cela a eu un impact élevé sur leurs opérations, 70 % de ces mêmes chefs d'entreprises se disent confiants quant à leur capacité à faire preuve de résilience dans ce cas de figure. Cependant, si près des 2/3 des entreprises ont intégré des principes de résilience dans leur fonctionnement, seule une sur cinq a pleinement intégré cette résilience dans sa stratégie.





Les principaux enseignements de l’enquête :



- Neuf entreprises sur dix (89%) font de la résilience l’une de leurs priorités organisationnelles stratégiques les plus importantes. C’est une véritable révolution de la résilience qui émerge.

- Neuf entreprises sur dix (91%) déclarent avoir connu au moins une perturbation autre que la pandémie ces deux dernières années. En moyenne, elles ont été confrontées à trois perturbations et demie. Les trois quarts (76 %) ont déclaré que leur perturbation la plus grave avait eu un impact moyen à élevé sur les opérations, perturbant les processus et services commerciaux critiques et causant des problèmes financiers et de réputation.

- Les cinq principales perturbations signalées sont : la pandémie mondiale de Covid-19, la rétention et le recrutement des collaborateurs, la chaîne d’approvisionnement, les perturbations technologiques et les cyberattaques. En excluant la pandémie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont eu le plus grand impact sur les organisations, et elles ont doublé depuis 2019 selon l’enquête.

- Les entreprises dont le problème le plus grave était lié à la chaîne d’approvisionnement sont les plus préoccupées par une nouvelle perturbation.

- Alors que 70% des chefs d’entreprise expriment leur confiance dans leur capacité à se remettre de diverses perturbations, les données de l’enquête montrent que de nombreuses entreprises ne disposent pas des éléments fondamentaux de résilience.



« Les chefs d’entreprise sont confrontés à un niveau de perturbation sans précédent et à une incertitude dans un environnement – économique, juridique et sociétal – en évolution rapide. Les entreprises sont confrontées à des forces macroéconomiques externes et à des transformations internes de l’entreprise. Dans ce contexte, la résilience est devenue l’une des priorités stratégiques les plus vitales du monde de l’entreprise. » déclare Julien Muller, directeur crise et résilience chez PwC France et Maghreb.



Les données de l’enquête ont révélé trois tendances importantes à l’origine de ce que PwC appelle une révolution de la résilience :



- L’intégration : Un programme de résilience intégré est essentiel pour les entreprises. Il ne suffit plus aux entreprises de travailler en silos pour faire face aux risques complexes et interconnectés d’aujourd’hui. Les entreprises adoptent activement une approche intégrée de la résilience, gouvernant de manière centralisée et alignant les multiples capacités de résilience autour de la protection de ce qui compte le plus, et intégrant le programme dans les opérations et la culture d’entreprise.



- Le leadership : Prospérer en permacrise nécessite un leader exécutif et des équipes hautement qualifiées. Une stratégie et un programme de résilience réussis ont besoin (1) d’un leader membre de la direction générale, (2) d’un chef de programme avec une responsabilité claire et (3) d’une équipe qualifiée pour effectuer le travail quotidien.



- L’approche programme : Renforcer la résilience opérationnelle autour de ce qui compte le plus. Les entreprises doivent renforcer la résilience opérationnelle et s’assurer que la planification et la préparation de l’entreprise font partie d’un cycle d’amélioration continu plus large. De plus en plus d’entreprises intègrent leurs programmes de résilience et se concentrent sur la protection de ce qui compte le plus et en ciblant les investissements en fonction de ce qui est essentiel pour leur organisation et leurs parties prenantes. Cela permet aux organisations de gérer les risques avec une grande fiabilité et de gagner en efficacité.



Selon PwC, les entreprises qui sont passées à un programme de résilience intégré sont nettement en avance sur de nombreux éléments fondamentaux de la résilience opérationnelle, y compris les processus d’évaluation des risques et des menaces, les exercices et les tests, et la cartographie des interdépendances entre services et processus. Ces éléments leur permettent de construire une résilience d’entreprise robuste leur offrant la possibilité de s’adapter et d’aller de l’avant plus fortement.



Méthodologie

Entre septembre et novembre 2022, 1 812 chefs d’entreprise de nombreux secteurs d’activité représentant 42 pays et diverses industries ont partagé leurs observations. L’enquête 2023 du Global Center for Crisis and Resilience Survey de PwC est la troisième étude analysant les données sur la crise et la résilience des entreprises. Répondants : 41 % se sont identifiés comme des cadres supérieurs et 58 % comme des non-cadres supérieurs.



A propos de PwC France et Maghreb :

En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 328 000 personnes dans 152 pays. PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau PwC, The New Equation.

PwC Le cabinet de conseil et d’audit PwC dévoile les résultats de son enquête mondiale Global Crisis and Resilience pour laquelle 1 812 dirigeants du monde entier ont été interrogés sur les conséquences des crises que leurs entreprises affrontent depuis 2020 : la crise provoquée par le Covid, la guerre en Ukraine, l’augmentation du risque cyber, les effets du changement climatique… et donne un aperçu de la façon dont ces chefs d’entreprises se préparent à faire face à ce nouveau monde.- Neuf entreprises sur dix (89%) font de la résilience l’une de leurs priorités organisationnelles stratégiques les plus importantes. C’est une véritable révolution de la résilience qui émerge.- Neuf entreprises sur dix (91%) déclarent avoir connu au moins une perturbation autre que la pandémie ces deux dernières années. En moyenne, elles ont été confrontées à trois perturbations et demie. Les trois quarts (76 %) ont déclaré que leur perturbation la plus grave avait eu un impact moyen à élevé sur les opérations, perturbant les processus et services commerciaux critiques et causant des problèmes financiers et de réputation.- Les cinq principales perturbations signalées sont : la pandémie mondiale de Covid-19, la rétention et le recrutement des collaborateurs, la chaîne d’approvisionnement, les perturbations technologiques et les cyberattaques. En excluant la pandémie, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ont eu le plus grand impact sur les organisations, et elles ont doublé depuis 2019 selon l’enquête.- Les entreprises dont le problème le plus grave était lié à la chaîne d’approvisionnement sont les plus préoccupées par une nouvelle perturbation.- Alors que 70% des chefs d’entreprise expriment leur confiance dans leur capacité à se remettre de diverses perturbations, les données de l’enquête montrent que de nombreuses entreprises ne disposent pas des éléments fondamentaux de résilience.» déclare Julien Muller, directeur crise et résilience chez PwC France et Maghreb.Les données de l’enquête ont révélé trois tendances importantes à l’origine de ce que PwC appelle une révolution de la résilience :- L’intégration : Un programme de résilience intégré est essentiel pour les entreprises. Il ne suffit plus aux entreprises de travailler en silos pour faire face aux risques complexes et interconnectés d’aujourd’hui. Les entreprises adoptent activement une approche intégrée de la résilience, gouvernant de manière centralisée et alignant les multiples capacités de résilience autour de la protection de ce qui compte le plus, et intégrant le programme dans les opérations et la culture d’entreprise.- Le leadership : Prospérer en permacrise nécessite un leader exécutif et des équipes hautement qualifiées. Une stratégie et un programme de résilience réussis ont besoin (1) d’un leader membre de la direction générale, (2) d’un chef de programme avec une responsabilité claire et (3) d’une équipe qualifiée pour effectuer le travail quotidien.- L’approche programme : Renforcer la résilience opérationnelle autour de ce qui compte le plus. Les entreprises doivent renforcer la résilience opérationnelle et s’assurer que la planification et la préparation de l’entreprise font partie d’un cycle d’amélioration continu plus large. De plus en plus d’entreprises intègrent leurs programmes de résilience et se concentrent sur la protection de ce qui compte le plus et en ciblant les investissements en fonction de ce qui est essentiel pour leur organisation et leurs parties prenantes. Cela permet aux organisations de gérer les risques avec une grande fiabilité et de gagner en efficacité.Selon PwC, les entreprises qui sont passées à un programme de résilience intégré sont nettement en avance sur de nombreux éléments fondamentaux de la résilience opérationnelle, y compris les processus d’évaluation des risques et des menaces, les exercices et les tests, et la cartographie des interdépendances entre services et processus. Ces éléments leur permettent de construire une résilience d’entreprise robuste leur offrant la possibilité de s’adapter et d’aller de l’avant plus fortement.Entre septembre et novembre 2022, 1 812 chefs d’entreprise de nombreux secteurs d’activité représentant 42 pays et diverses industries ont partagé leurs observations. L’enquête 2023 du Global Center for Crisis and Resilience Survey de PwC est la troisième étude analysant les données sur la crise et la résilience des entreprises. Répondants : 41 % se sont identifiés comme des cadres supérieurs et 58 % comme des non-cadres supérieurs.En France et au Maghreb, PwC développe des missions de conseil, d’audit et d’expertise juridique et fiscale pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs d’activité. Fortes de plus de 6 000 collaborateurs, ses équipes pluridisciplinaires conjuguent leurs savoir-faire au sein d’un réseau international de plus de 328 000 personnes dans 152 pays. PwC France et Maghreb a pour ambition stratégique de devenir l’acteur de référence de la création de confiance et de la transformation durable des entreprises, en ligne avec la stratégie mondiale du réseau PwC, The New Equation.



------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.









Articles similaires < > French Tech Finance Partners : Jean-Noël Barrot a retenu 42 propositions du rapport remis fin avril. Opinion | Neila Choukri, Kolecto "E-facturation 2024 : IA et automatisation, clés de la sérénité des TPE-PME" Opinion | Nicolas Steib, Payhawk. "Maîtriser les coûts des entreprises, la mission des directions financières"