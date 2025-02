Etude | 30 % des Français auraient le sentiment de ne pas être propriétaires de leur argent.

Les Français seraient devenus méfiants envers les institutions bancaires et l'état par rapport à l'argent ? C'est du moins ce que révèle une étude menée par YouGov pour Deblock du 10 au 13 janvier 2025 auprès d’un échantillon de 1000 personnes de plus de 18 ans, représentatif de la population française.

Selon ces chiffres, les Français chercheraient de plus en plus d’alternatives pour protéger leur patrimoine, notamment via des solutions qui leur donnent un contrôle direct sur leur argent.

Conclusion pour Deblock ? "Cette situation pourrait ainsi encourager l’essor d’alternatives financières comme les cryptoactifs, qui permettent une détention directe des fonds sans intermédiaire. Une solution rassurante pour se réapproprier son épargne."

indique l'étude.



“Alors que les discours politiques sur la “réquisition” ou la saisie des fonds ciblent souvent les ultra-riches, ce sont en réalité les profils vulnérables qui sont les plus inquiets à ce sujet” indique Claire Balva, VP Stratégie de Deblock.



Dans le détail :

- 52% ne font pas confiance à l’État pour protéger leur épargne ;

- 40% ne font pas confiance au système bancaire ;

- 6 français sur 10 redoutent une saisie de leur épargne par l’État ;

- Les femmes et les catégories modestes sont les plus inquiètes face à ces risques



Les résultats mettent en lumière une grande défiance envers les institutions. Un Français sur quatre (24 %) attribue même la note minimale de 0/10 à l’État en matière de protection de leurs avoirs. Les femmes et les catégories socio-professionnelles modestes (CSP-) affichent une méfiance encore plus marquée envers l’État.



Côté banques, seuls 30% des Français ont pleinement confiance dans le système bancaire pour protéger leur argent (note de 7/10 ou plus).



“De nombreux facteurs peuvent expliquer un chiffre aussi bas : la perte de pouvoir d’achat, l’inflation persistante, l’instabilité fiscale.” analyse Claire Balva, VP Stratégie chez Deblock



Plus de la moitié des français jugent probable le scénario d’une saisie de leurs avoirs en cas de crise. Une perception qui varie selon l’âge : les 55 ans et plus semblent moins inquiets et ne sont que 40 % à estimer cette hypothèse plausible. Un phénomène qui peut s’expliquer par une moindre exposition aux aléas économiques chez les générations plus âgées.



Ce scénario suscite une vive inquiétude : 60 % des Français se disent inquiets face à cette possibilité. Ce chiffre grimpe à 63 % chez les femmes et à 65% chez les CSP-. Une tendance qui peut s’expliquer par une plus grande précarité financière ou encore un accès plus limité à l’information économique.