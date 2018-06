Et si l’Intelligence Artificielle était un levier clé dans la transformation digitale des experts comptables ?

Sage, leader du marché des solutions de comptabilité, de paie et de gestion commerciale dans le cloud, présente les résultats d’une étude mondiale sur l’évolution des attentes des clients envers leurs experts-comptables. Au cœur de l’enquête, les technologies d’automatisation et l’intelligence artificielle (IA) sont présentés comme deux leviers d’évolution majeurs pour les experts-comptables. Ainsi, plus de la moitié des professionnels interrogés déclarent avoir adopté ces technologies dans le but de diminuer les opérations répétitives pour se concentrer sur des missions à valeur ajoutée telles que le conseil.



L’étude annuelle Practice of Now menée par Sage auprès de 3000 experts-comptables dans le monde révèle que 42% des clients attendent de leur expert-comptable qu’il consacre plus de temps au conseil. A ce titre, l’évolution nécessaire de leur façon de travailler se pose comme une évidence.



Les principales conclusions de l’étude :

• 39% des experts-comptables interrogés se décrivent comme des partisans de la première heure des innovations technologiques.

• 67% des experts-comptables déclarent que la technologie du Cloud améliore les interactions avec le client et l’offre de services.

• 66% indiquent qu’ils investiraient dans l’IA pour automatiser des tâches répétitives et chronophages.

• 55% des experts-comptables envisagent de recourir à l’IA pour mieux gérer leur cabinet.

• 53% des experts-comptables ont adopté une solution de gestion de leurs activités dans le Cloud.



L’IA apporte aux entreprises une solution d’automatisation intelligente leur permettant de résoudre les problèmes de productivité. Les résultats de l’enquête soulignent les attentes des experts-comptables et les bénéfices attendus de cette technologie dans l’exercice de leur métier. 49% des répondants aimeraient automatiser les calculs, la saisie des données, la gestion des mails et des agendas. 66% déclarent être prêts à investir dans l’IA pour automatiser les tâches répétitives et chronophages.



« Le nombre d’experts-comptables susceptibles d’investir dans l’IA augmentera au cours des deux à trois prochaines années. Si l’IA est aujourd’hui essentiellement perçue comme un outil d’automatisation, de plus en plus d’experts-comptables vont rapidement se rendre compte des très nombreux bénéfices qu’elle peut leur apporter. Ils pourraient, par exemple, développer leurs activités en faisant appel à l’IA pour passer en revue des milliers de transactions qui, sans cette technologie, auraient demandé des heures de travail de saisies, de repérer des anomalies et formuler des recommandations » explique Kriti Sharma, VP of Artificial Intelligence chez Sage.



L’étude confirme par ailleurs les bénéfices apportés par le Cloud. Une nette majorité (67%) pense que la technologie Cloud améliore leur activité. Parmi les avantages de cette technologie, la collaboration avec le client et l’amélioration de l’offre de services sont systématiquement cités.



« L’intelligence artificielle et le Cloud présentent plus d’opportunités que de risques. Ceux qui sont prêts à adopter de nouvelles manières de travailler et à faire évoluer leur business model obtiennent des résultats très encourageants. Ces technologies offrent des avantages incontestables aux experts-comptables, elles impliquent cependant d’acquérir de nouvelles compétences, de savoir anticiper sur les évolutions à venir du marché comme de revoir leur façon de penser. C’est à ces conditions qu’ils pourront continuer à développer leurs activités, tout en s’adaptant aux nouvelles attentes des clients en matière de conseils et en proposant des services à forte valeur ajoutée. » commente Brigitte Billerot, Directrice marketing Solutions Experts-comptables chez Sage



Méthodologie de l’étude

L’étude Practice of Now a été menée pour Sage par le bureau d’étude et de collecte de données Viga, au début de l’année 2018. 3000 experts-comptables – du niveau débutant au niveau C – ont été interrogés en ligne dans sept pays, dont le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Espagne, la France, l’Australie et l’Irlande.



A propos de Sage :

Sage est le leader mondial des technologies au service de la gestion des entreprises. Sage accompagne le développement des entreprises de la start-up, à la PME et l’ETI avec Sage Business Cloud, la seule et unique solution intégrant la comptabilité, la finance, la gestion commerciale, la gestion d'entreprise intégrée, les ressources humaines et la paie, les paiements et la communication bancaire dans le cloud.

Notre mission est de libérer les entrepreneurs du poids de l’administratif afin qu'ils puissent se concentrer sur ce qu’ils aiment faire. C’est ce que nous faisons chaque jour pour nos trois millions de clients dans 23 pays, avec nos 13 000 collègues et en nous appuyant sur notre réseau d’experts comptables et de partenaires.

Nous sommes intègres et engagés, nous apportons notre soutien aux communautés locales grâce à l’activité caritative de la Sage Foundation.

