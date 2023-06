Accueil Envoyer Imprimer Partager Esker obtient un brevet aux États-Unis portant sur une technologie d’extraction de données basée sur le machine learning Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance, des achats et du service client annonce aujourd’hui l'obtention du brevet américain n° US-11631265-B2 par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO) pour sa technologie de machine learning.





Cette technologie d'IA récemment brevetée utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les champs de données, gérer leur extraction et suggérer les prochaines actions à mener, dans le but de réduire autant que possible les interventions humaines. Les données sont lues à partir d'un document et l'IA crée automatiquement des règles qui définissent quelles données doivent être extraites et dans quel format. En analysant les corrections apportées par l'utilisateur, l'algorithme s'ajuste automatiquement afin d'augmenter la précision du processus d'extraction au fil du temps. Les interactions entre l'IA et la supervision humaine permettent de converger vers une extraction parfaite et totalement automatique des données.



L'efficacité de la technologie d'Esker a été éprouvée pour la gestion des commandes clients. En l'occurrence, tous les clients sont susceptibles d'utiliser un modèle de document différent et de modifier occasionnellement son format. L'IA capture les données des documents concernés, quelle que soit la mise en page du document d'origine et extrait les informations pertinentes telles que l'adresse de livraison, le numéro du bon de commande, les références des produits, les quantités et les prix. La qualité et la précision de l'extraction s'améliore continuellement grâce aux corrections apportées manuellement par les utilisateurs qui sont automatiquement prises en compte par l'IA, permettant ainsi d'augmenter rapidement les taux de reconnaissance, après seulement quelques itérations.



« L'une des forces de la solution d'Esker est de résoudre naturellement toute la complexité liée à la réception de milliers de commandes sous différents formats et avec un grand nombre de caractéristiques et de particularités. Cette technologie ne s'applique pas seulement à la reconnaissance des commandes clients dans la suite de solutions Esker dédiée au Service Client, mais également aux factures fournisseurs et aux réclamations & déductions. » Déclare Gervasio Prieto, client d'Esker et responsable du service client de CAPSA Food.



Depuis près de 20 ans, Esker investit régulièrement en R&D afin d'intégrer des algorithmes d'IA dans l'ensemble de ses solutions. Déjà à la pointe de l'innovation dans ce domaine, lorsque cette demande de brevet a été déposée il y a 12 ans, l'apprentissage automatique (auto-learning) est utilisé quotidiennement dans les solutions d'Esker. Plus récemment, cette technologie a été renforcée par l'ajout de couches supplémentaires d'apprentissage par réseau neuronal profond (deep learning).



« Lorsque nous nous sommes lancés dans l’aventure de l'IA chez Esker, nous avons concentré nos efforts sur l'extraction de données afin de réduire les processus de saisie manuelle des factures et des commandes entrantes. Ce projet offre aussi des fonctionnalités étendues d'analyse prédictive et prescriptive, telles que la détection d'anomalies dans les commandes, ou des propositions de réponse aux demandes clients. Cette combinaison entre l'intelligence humaine et artificielle permet de rendre le travail plus attractif et plus efficace. » Explique Jean-Jacques Bérard, Vice-Président Recherche & Développement chez Esker.



À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises.

La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 dont plus des 2/3 à l’international.

ESKER Les solutions d'Esker alimentées par l'IA couvrent les cycles Source-to-Pay (S2P) et Order-to-Cash (O2C) en permettant de réduire considérablement les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. La technologie brevetée par Esker répond au besoin d'extraction automatique de données sur des documents entrants tels que des factures ou des bons de commandes. Pour les entreprises qui travaillent avec de nombreux clients ou de nombreux fournisseurs, la saisie manuelle des informations à partir de documents est longue et coûteuse.Cette technologie d'IA récemment brevetée utilise des algorithmes d'apprentissage automatique pour identifier les champs de données, gérer leur extraction et suggérer les prochaines actions à mener, dans le but de réduire autant que possible les interventions humaines. Les données sont lues à partir d'un document et l'IA crée automatiquement des règles qui définissent quelles données doivent être extraites et dans quel format. En analysant les corrections apportées par l'utilisateur, l'algorithme s'ajuste automatiquement afin d'augmenter la précision du processus d'extraction au fil du temps. Les interactions entre l'IA et la supervision humaine permettent de converger vers une extraction parfaite et totalement automatique des données.L'efficacité de la technologie d'Esker a été éprouvée pour la gestion des commandes clients. En l'occurrence, tous les clients sont susceptibles d'utiliser un modèle de document différent et de modifier occasionnellement son format. L'IA capture les données des documents concernés, quelle que soit la mise en page du document d'origine et extrait les informations pertinentes telles que l'adresse de livraison, le numéro du bon de commande, les références des produits, les quantités et les prix. La qualité et la précision de l'extraction s'améliore continuellement grâce aux corrections apportées manuellement par les utilisateurs qui sont automatiquement prises en compte par l'IA, permettant ainsi d'augmenter rapidement les taux de reconnaissance, après seulement quelques itérations.» Déclare Gervasio Prieto, client d'Esker et responsable du service client de CAPSA Food.Depuis près de 20 ans, Esker investit régulièrement en R&D afin d'intégrer des algorithmes d'IA dans l'ensemble de ses solutions. Déjà à la pointe de l'innovation dans ce domaine, lorsque cette demande de brevet a été déposée il y a 12 ans, l'apprentissage automatique (auto-learning) est utilisé quotidiennement dans les solutions d'Esker. Plus récemment, cette technologie a été renforcée par l'ajout de couches supplémentaires d'apprentissage par réseau neuronal profond (deep learning).» Explique Jean-Jacques Bérard, Vice-Président Recherche & Développement chez Esker.Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises.La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 159,3 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022 dont plus des 2/3 à l’international.

------------------------------------------------------------------------



Disclaimer: The text above is a press release that was not written by Finyear.com.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Avertissement : Le texte ci-dessus est un communiqué de presse qui n'a pas été rédigé par Finyear.com.

L'émetteur est seul responsable du contenu de cette annonce.



-------------------------------------------------------------------------



Les avis financiers et/ou économiques présentés par les contributeurs de Finyear.com (experts, avocats, observateurs, bloggers, etc...) sont les leurs et peuvent évoluer sans qu’il soit nécessaire de faire une mise à jour des contenus. Les articles présentés ne constituent en rien une invitation à réaliser un quelconque investissement.



The financial and/or economic opinions presented by Finyear.com contributors (experts, lawyers, observers, bloggers, etc.) are their own and may change without the need to update the content. The articles presented do not constitute an invitation to make any investment.











Articles similaires < > Numeral et BPCE Payment Services annoncent la création d'une API pour accéder à l'ensemble des schémas de paiment SEPA. Moneycorp affiche un chiffre d'affaires annuel en hausse de 58 % à plus de 255 millions d'euros. Nomination | Qonto nomme Kenneth de Spiegeleire au poste de Chief Revenue Officer