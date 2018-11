Entrepreneur Venture devient actionnaire de Mailjet

Entrepreneur Venture concrétise sa prise de participation auprès de Mailjet afin d’accompagner la croissance de la société. La philosophie d’Entrepreneur Venture d’instaurer un dialogue permanent, d’entrepreneurs à entrepreneurs, a été un point clé dans la mise en place du partenariat entre les deux structures.



Cette opération couronne une année de travail riche en innovations et en accomplissements pour Mailjet avec l’obtention de la certification ISO 27001 et de la certification AFAQ d’AFNOR Certification garantissant le respect des grands principes du RGPD ainsi que l’ouverture d’un nouveau bureau aux Pays-Bas. Mailjet vient également de lancer un ensemble de fonctionnalités collaboratives unique sur le marché de l’emailing. Dans un environnement de travail qui exige de plus en plus d’agilité et où les équipes sont en train de grandir, ces dernières bénéficient désormais d’un outil emailing répondant à leur besoin de rapidité, de transparence et de contrôle. Entrepreneur Venture rejoint ainsi Mailjet à un tournant clé dans l’histoire de la société.



Les fonds investis permettront à Mailjet de développer de nouvelles fonctionnalités collaboratives afin d'améliorer la productivité des équipes et de réduire les coûts, non seulement pour les petites et moyennes entreprises, mais aussi pour les grandes sociétés. Ces fonds serviront également au développement commercial de l’entreprise pour affirmer sa position de leader en Europe et étendre sa présence dans le reste du monde. Mailjet est déjà présent dans 9 pays avec plus de 100 000 clients à travers le monde.



Alexis Renard, CEO de Mailjet, déclare : « La connaissance du secteur du SaaS dont fait preuve Entrepreneur Venture a été un facteur déterminant dans notre décision. Avec ce nouveau partenaire, nous avons pour ambition que Mailjet continue à se développer dans l’esprit d’innovation qui anime la société depuis ses débuts afin d’aider les équipes à travailler ensemble plus efficacement. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Mailjet, le leader de l’industrie de l’emailing en Europe, dont nous partageons la culture et les valeurs. Nous avons retrouvé chez Mailjet une volonté forte de répondre aux attentes du marché en développant des outils innovants au service des entreprises. » ajoute Pierre-Alexis de Vauplane, Directeur d’Investissement chez Entrepreneur Venture.



A propos d’Entrepreneur Venture

Fondée en 2000, Entrepreneur Venture est une société de gestion indépendante agréée AMF, spécialiste du non côté, détenue et dirigée par ses fondateurs. Depuis sa création, Entrepreneur Venture a financé plus de 150 sociétés en capital innovation et capital développement au travers de ses FIP et FCPR.



A propos de Mailjet

Mailjet est la solution emailing des équipes agiles pour créer, envoyer et suivre les emails marketing, les emails transactionnels et les SMS. Avec 150 salariés, Mailjet sert plus de 100 000 clients dans le monde entier (dont Microsoft, La Tribune ou encore Galeries Lafayette). Mailjet est fière d’avoir obtenu la certification ISO 27001 et d’être la première entreprise au monde à avoir obtenu la certification d’AFNOR Certification garantissant le respect des grands principes du RGPD. Mailjet offre ainsi à ses clients le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité de leurs données.