En route vers le Trésorier 3.0 DataLog Finance - Groupe AZUR - Videns Analytics

La gestion de la liquidité d’une entreprise repose sur de nombreux facteurs qui peuvent avoir une influence directe ou indirecte sur le besoin de financement de l’activité. Faute de temps ou de ressources pour analyser les interactions entre toutes les données présentes dans leur système d’informations, les équipes dédiées font des prévisions souvent partielles de l’évolution des besoins de financement ou des opportunités de placement. DataLog Finance , fondé à Paris (France) en 1997 par Imad BEN MARIEM, spécialisé dans les solutions technologiques dédiées à la trésorerie des entreprises présentes à l’internationale, en s’implantant à Montréal (Québec, CANADA) a rencontré 2 fleurons de l’industrie tech du Québec :• Groupe AZUR, le spécialiste des solutions cloud pour les entreprises, fondée et dirigée par Jean-Louis LALONDE, Alexandre B. Ferland (associé minoritaire) et supporté par Desjardins Capital Risque (associé financier)• Videns ANALYTICS, le spécialiste de la valorisation des données et de l’intelligence artificielle, dirigée par Sarah LEGENDRE BILODEAU, Laurent BARCELO et Virginie BOIVIN.Groupe AZUR et Videns ANALYTICS travaillaient alors depuis 3 ans déjà sur l’utilisation de l’IA dans la Trésorerie, obtenant des prévisions plus rapides et plus précises que les traitements manuels et les modèles classiques.Ensemble, les 3 partenaires ont décidé de mettre à profit leurs forces et leurs expériences dans leurs domaines respectifs pour permettre aux Trésoriers, CFO et leurs collaborateurs de pouvoir compter sur les nouvelles technologies de traitement des données pour être encore plus pertinents et plus efficaces dans les années à venir. L’ère du Trésorier 3.0 est désormais une réalité.Sous le nom de code AVA (ou Éva en Français), les équipes à Montréal, Québec, Kuala Lumpur et Paris travaillent à construire l’IA pour qu’elle soit en mesure :• d'attribuer automatiquement une catégorie budgétaire• de réaliser un prévisionnel de Trésorerie à court, moyen et plus long terme• de réconcilier les opérations réalisées avec le prévisionnel.In fine, les équipes finances des entreprises seront en mesure de pouvoir élaborer des budgets prévisionnels de trésorerie rapidement et plus précisément.Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter sur ava@datalog-finance.com