Emilie de Vaucresson, spécialiste IT/IP/Protection des données personnelles, rejoint Joffe & Associés

Spécialiste de la protection des données personnelles (RGPD) et de l’IP-IT, Emilie intervient sur l’ensemble des thématiques liées au digital et accompagne les clients qui souhaitent garantir la conformité de leur activité et de leurs produits au Règlement général sur la protection des données (RGPD). C’est aussi pour elle une très belle occasion d’offrir à ses clients des compétences complémentaires présentes au sein du cabinet grâce aux équipes situées à Paris, Londres, Los Angeles et Aix-en-Provence.



Pour Emilie, rejoindre Joffe & Associés est « une formidable opportunité d’accélérer le développement de mes activités au sein d’une structure qui s’inscrit dans une démarche de croissance cohérente et qui est implantée au niveau international. J’ai découvert une équipe conviviale, soudée par des valeurs solides et une vraie collaboration transversale entre les équipes. L’énergie de toutes les équipes et la volonté du cabinet de valoriser les compétences de chacun au service des clients m’ont vraiment séduite et donnée l’envie d’adhérer à ce projet. »



Les associés se réjouissent également de cette formidable rencontre, humaine et professionnelle, qui les conforte dans le modèle de développement, raisonné, fondé sur le collectif et tourné vers l’international. « Nous avons eu maintes occasions d’apprécier Emilie sur différents dossiers, son pragmatisme, son expérience et ses qualités humaines sont de formidables atouts pour J&A afin de répondre aux besoins de nos clients en France et pour notre clientèle internationale. »



Avant de rejoindre Joffe & Associés, Emilie a notamment exercé au sein des cabinets parisiens de Clifford Chance et Harlay Avocats (ex-Kahn & Associés) et fondé le cabinet EDV Avocats.



Emilie sera accompagnée de Amanda Dubarry, avocate spécialisée en protection des données personnelles.



A propos de Joffe & Associés :

Depuis 1996, le cabinet Joffe & Associés, constitué de pus de 50 avocats, accompagne ses clients en France et à l’international en apportant son savoir-faire dans l’ensemble des domaines du droit de l’entreprise dans une approche multi-sectorielle.

Favorisant la synergie et le partage, ses équipes proposent dans tous les domaines du droit des affaires des solutions pragmatiques, claires et innovantes.

Fiers de la fidélité de ses clients, le Cabinet les accompagne dans leurs projets de développements en France et à l’international.

La confiance, la cohésion et le partage constituent les valeurs fondamentales du Cabinet.

joffeassocies.com