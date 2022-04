Elise Chaumon, nouvelle directrice générale associée du cabinet EGIDIO

Cette cooptation intervient dans un contexte d’important développement du cabinet à un moment crucial de la prise en compte du harcèlement par les entreprises avec l’entrée en vigueur de la loi santé travail notamment. Directrice générale au sein du cabinet depuis 2020, Elise Chaumon travaille au sein des entreprises depuis plus de 10 ans sur la prévention des risques psychosociaux, la compréhension les modes de travail et de leurs conséquences sur les individus, le collectif et l’entreprise, ainsi que sur des enquêtes internes.



« Alors que les récentes évolutions législatives et jurisprudentielles imposent aux entreprises de diligenter des enquêtes en cas de suscription de harcèlement, notre cabinet est de plus en plus sollicité. Pour faire face à la montée en puissance rapide du cabinet depuis son lancement en 2020, Elise Chaumon a très tôt contribué activement à son développement. C’est naturellement qu’elle prend aujourd’hui sa place comme dirigeante associée du cabinet, pour accompagner plus et mieux les entreprises et organisations dans leurs problématiques de harcèlement au travail. » précise Gilles Riou, Président et Fondateur du Cabinet Egidio.



Une spécialiste des modes de travail et de leur impact sur les individus



Titulaire d’un Master 2 Professionnel de Psychologie du Travail et d’Ergonomie, option Ergonomie de l’Université de Nanterre Paris X, Elise Chaumon est une experte des problématiques de prévention des risques psychosociaux. Elle a notamment été Responsable Santé au Travail au sein du Groupe JLO entre 2017 et 2019, Conseillère de Pôles au sein de CMIE entre 2015 et 2017, et Adjointe au chef du Bureau de la Prévention des Risques Professionnels au Centre d’Action Sociale de la Ville de Paris de 2010 à 2015.



Elise Chaumon est enfin Psychologue du travail et Ergonome réserviste au rang de Commandant, rattachée à la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris.



« L’actualité récente le démontre, il est essentiel de bien accompagner les entreprises sur le sujet de harcèlement afin de permettre une structuration plus lisible et plus professionnelle des enquêtes harcèlement. Je suis ravie et fière de prendre ses responsabilités nouvelles au sein du cabinet et ainsi de contribuer au projet entrepreneurial impulsé par Gilles Riou » déclare, Elise Chaumon.



A propos de EGIDIO

Créé en septembre 2020 par Gilles Riou, psychologue du travail et expert de la prévention des RPS, EGIDIO est le premier cabinet de psychologues qui se spécialise sur les enquêtes harcèlement moral et sexuel. Il a développé une méthodologie fiable et spécifique d’enquête interne permettant aux mandataires sociaux d’objectiver un signalement pour harcèlement. Ce positionnement permet de s’adresser directement aux DG et DRH du fait de l’importance institutionnelle que revêtent ces investigations. Egidio accompagne en direct ou avec leurs avocats, les grands groupes afin sécuriser leur démarche « enquête harcèlement ».

www.egidio.eu