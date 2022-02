Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de BIOSSUN lors de la cession du groupe à StellaGroup

Ce rapprochement qui fait suite au fort développement du groupe ces dernières années marque le début d’un nouveau chapitre pour le groupe français détenu jusqu’alors majoritairement par l’équipe de management et soutenu par Garibaldi Participations depuis fin 2015. Frédéric Foretti, co-fondateur et dirigeant de l’entreprise depuis son origine reste à la tête de BIOSSUN.



Leader français des pergolas bio-climatiques, BIOSSUN adresse ses produits à une clientèle de professionnels tels que les menuiseries régionales, les artisans et des réseaux de distributeurs, de même qu’elle distribue ses produits via ses agences en propre. BIOSSUN est également un acteur très présent dans le monde des grands projets répondant aux besoins des villes et communes, tout comme des hôtels, cafés, et restaurants. BIOSSUN a réalisé un chiffre d’affaires de 26 M€ en 2021 et compte 90 salariés.

Par cette acquisition, StellaGroup, majoritairement détenu par PAI, affirme sa volonté de croître dans le domaine de la protection solaire en s’appuyant sur une marque forte et reconnue, sur une ligne de produits haut de gamme et sur une équipe motivée. Déjà très présente en Europe du Nord, la société souhaite accélérer son développement en France sur ce marché.



Après plus de 60 transactions réalisées en 2021, cette opération vient confirmer l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance lors d’opérations capitalistique de PME familiales dans le secteur industriel.



INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

CONSEIL M&A

Edmond de Rothschild Corporate Finance : Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Alexandre Brestin, Jérémie Buriller



A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.

Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.

Créé en 1953, le Groupe comptait au 31/12/2020 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.

