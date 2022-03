Economie circulaire du CO2 : CarbonWorks lève 11M€ CarbonWorks, entreprise spécialisée dans la capture et la valorisation du CO2 grâce aux microalgues, annonce ce jour une levée de fonds de 11 millions d’euros.

Le tour de table a été mené conjointement par BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers via son fonds Agrinnovation et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine. Les fondateurs, Fermentalg et SUEZ, renouvellent leur confiance dans la société en participant également à ce nouveau tour.



Cette opération va permettre à la start-up de disposer des moyens nécessaires à la construction d’un photobioréacteur de taille semi-industrielle dont la mise en service est prévue en 2023. Une nouvelle étape clé d’un ambitieux projet d'économie circulaire du CO2.



Une technologie de rupture pour transformer le CO2 en matières premières naturelles.



Créée en 2021 à l’initiative de Fermentalg et SUEZ, CarbonWorks est une start-up industrielle Deeptech qui développe une technologie de rupture au service de l’économie circulaire du CO2. La société contribue à la décarbonation de l’industrie par la capture de CO2 et à sa valorisation en matières premières naturelles via la culture de microalgues par photosynthèse – une technologie de CCU (Capture du Carbone et son Utilisation).



Pour produire ces bioproduits à grande échelle et maximiser son impact sur la transition écologique, l’entreprise développe un nouveau standard de photobioréacteur industriel. À terme, celui-ci sera capable de capter plusieurs milliers de tonnes de CO2 à la source des émissions et de produire des quantités équivalentes de biomasse algale destinées en priorité aux marchés de l’agriculture et de la nutrition humaine et animale.



En septembre dernier, CarbonWorks a installé un premier démonstrateur de sa technologie sur le site de méthanisation de la société Pot-au-Pin Energie à Cestas, en Gironde. En plus de limiter les rejets de carbone, cette plateforme préindustrielle d’une capacité de 10 m3 permet de produire un biocomposant algal pouvant être utilisé comme fongicide naturel en substitution des pesticides de synthèse, notamment pour les vignobles.



Une nouvelle unité semi-industrielle dès 2023



Dans la continuité de cette première phase, CarbonWorks vient de finaliser une levée de fonds de 11 millions d’euros destinée à poursuivre sa croissance. À l’issue de cette Série A, les fondateurs détiendront 2/3 du capital[1].



Grâce à cette opération, CarbonWorks disposera des moyens nécessaires à la construction d’un réacteur de taille semi-industrielle à Cestas à l’horizon 2023, conformément au calendrier prévu. Cette unité sera d’une taille de plusieurs dizaines de m3.



Cette opération permettra également à CarbonWorks de tripler ses effectifs dans les 2 prochaines années pour intensifier son développement technique et commercial et nouer des partenariats avec de grands acteurs industriels des marchés de l’agriculture et de l’alimentation durable afin de leur fournir les ingrédients naturels répondant aux nouvelles attentes des consommateurs.



CarbonWorks continue ainsi de poser les bases de son ambition : permettre la capture de CO2 à grande échelle grâce aux microalgues et la production de matières premières naturelles dans une logique d’économie circulaire.



Guillaume Charpy, Président de CarbonWorks : « Cette levée de fonds est une étape clef de notre développement qui nous permet de nous associer à des fonds référents en matière de transition industrielle et écologique. Leur confiance, ainsi que le renouvellement de celle de nos fondateurs Fermentalg et SUEZ, confirme toute la pertinence de nos développements et notre capacité à apporter des réponses concrètes à deux grands enjeux environnementaux de notre temps : la réduction des émissions de CO2 et la production de matières premières naturelles. »



Philippe Lavielle, Président du Conseil d’Administration de CarbonWorks et PDG de Fermentalg : « Nous sommes heureux de pouvoir continuer d’accompagner le développement de CarbonWorks, une start-up portée par une équipe aguerrie et engagée avec une vision claire et des valeurs affirmées, et d’accueillir de nouveaux investisseurs institutionnels, experts français reconnus dans le financement de l’innovation, à nos côtés. Elle prouve sa grande maturité par sa capacité à tenir la cadence ambitieuse de développement que nous avons fixé ensemble dès le départ. CarbonWorks a le potentiel pour contribuer significativement à la transition écologique et à la lutte contre le changement climatique – nous en sommes convaincus. »



Charles Chami, Directeur de SUEZ – Smart & Environmental Solutions : « Cette levée de fonds est une double étape de franchie pour CarbonWorks : elle confirme l’intérêt du marché pour cette innovation de rupture et elle la rapproche de nouveaux écosystèmes nécessaires à son développement tel que l’agriculture de demain. CarbonWorks s’inscrit dans l’ambition de SUEZ de construire des partenariats technologiques et financiers innovants pour apporter des solutions rapides et massives à la lutte contre le réchauffement climatique. Nous sommes fiers d’être un partenaire de choix pour relever ce défi vital pour notre planète et les générations futures. »



Sébastien Renaud, Directeur d’Investissement de BNP Paribas Principal Investments : « Au nom des investisseurs Bpifrance, Demeter, Naco et BNP Paribas, nous sommes convaincus du potentiel des microalgues, dont la croissance du marché et son impact sur la décarbonation se heurtent cependant aujourd’hui à une contrainte de production de masse. La solution développée par CarbonWorks nous semble disruptive et offre donc de nouvelles perspectives à toute la filière. Nous avons été particulièrement sensibles à la complémentarité des compétences apportées par les fondateurs et à leur volonté de faire intervenir des fonds d’investissement : il faut garder l’agilité et le dynamisme d’une start-up dans cette phase de développement de la technologie. Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner dans le temps un projet si innovant. Nous sommes déterminés à apporter notre expérience, à l’échelle régionale ou nationale, avec des angles technologiques et financiers variés, pour faire émerger un champion Français. »



A propos de CarbonWorks

CarbonWorks est une société spécialisée dans la capture de CO2 par photosynthèse microalgale et, par ce biais, la production à grande échelle de biocomposants issus de microalgues. Sa technologie brevetée vise à développer un modèle de plateforme permettant la production intensive et massive de tout type de microalgue. Créée en 2021 à l’initiative de Fermentalg et SUEZ dans la continuité d’un programme de recherches de 5 années, CarbonWorks bénéficie de l’expertise de ces 2 entreprises référentes dans leurs secteurs. Outre ses actionnaires historiques, la société est soutenue dans son développement par BNP Paribas Principal Investments, Bpifrance, Demeter Investment Managers et Aquiti Gestion via NACO en association avec la région Nouvelle-Aquitaine.

www.carbonworks.bio



A propos de Fermentalg

Expert dans la recherche et l’exploitation bioindustrielle des microalgues, Fermentalg a pour objectif d’offrir des solutions durables et des produits innovants contribuant à l’élaboration de produits sains, naturels et performants. Notre métier : le développement, la production et la commercialisation de solutions durables et d’actifs issus de microalgues à destination de la nutrition, la santé et de l’environnement. Lipides nutritionnels, protéines alternatives, colorants alimentaires naturels et solutions environnementales innovantes composent l’offre présente et future de notre entreprise.

L’action Fermentalg, cotée sur Euronext à Paris (FR0011271600 - FALG), est éligible au PEA-PME et au « SRD long-seulement ». Elle fait partie de l’indice Gaïa, destiné à l’Investissement Socialement Responsable (ISR), regroupant les PME-ETI ayant reçues les meilleures notations en matière de performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG).

www.fermentalg.com



A propos de SUEZ

SUEZ, acteur majeur des services à l’environnement depuis plus de 160 ans, accompagne chaque jour les collectivités et les industriels dans la gestion des services essentiels que sont l’eau, les déchets et l’air. A ce titre, le Groupe produit de l’eau potable pour 66 millions de personnes dans le monde, créé 2 millions de tonnes de matières premières secondaires par an et 3,1 TWh d’énergie renouvelable à partir des déchets. Pour faire face aux défis de la transition écologique et du dérèglement climatique, SUEZ s’appuie sur l’expertise et l’engagement de ses 35 000 collaborateurs (notamment en France, en Italie, en Europe Centrale, en Afrique, en Asie et en Australie) afin de proposer des solutions environnementales à forte valeur ajoutée et sur-mesure à l’ensemble de ses clients. Son savoir-faire permet notamment d’éviter à ses clients l’émission de 4,2 millions de tonnes de CO2, améliorant ainsi leur empreinte carbone et leur impact sur le climat. Avec un chiffre d’affaires de près de 7 milliards d’euros et fort de son expertise et de sa capacité à innover, SUEZ présente de fortes perspectives de croissance et compte sur un solide Consortium d’investisseurs constitué de Meridiam et GIP - à hauteur de 40 % du capital chacun - et du Groupe Caisse des Dépôts et Consignations à hauteur de 20 % du capital dont 8 % pour CNP Assurances, pour poursuivre son développement en France et à l’international.

suez.com



A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

bnpparibas.com



À propos de Bpifrance

Bpifrance finance les entreprises, à chaque étape de leur développement, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.

www.bpifrance.fr



À propos de Demeter Investment Managers

Demeter est un acteur majeur du capital investissement pour la transition écologique. Demeter investit de 1 à 30 millions d’euros pour accompagner les entreprises du secteur à tous les stades de leur développement : startups innovantes, PME et ETI en forte croissance et projets d’infrastructure. L’équipe Demeter compte de 39 personnes basées à Paris, Bordeaux, Lyon, Grenoble, Metz, Madrid et Düsseldorf, gère 1 milliard d’euros et a réalisé plus de 180 investissements depuis sa création en 2005. A travers son fonds Agrinnovation, Demeter participe au financement des jeunes entreprises innovantes des filières agricoles contribuant à la transition alimentaire et à une agriculture plus durable. www.demeter-im.com

demeter-im.com



A propos de NACO et Aquiti Gestion

Lancé en 2017 par la Région Nouvelle-Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine Co-Investissement (NACO) est un fonds régional de co-investissement. Doté de 35 millions d’euros dont 10 millions d’euros sont des fonds européens, NACO a pour mission d’intervenir dans tous les secteurs de l’économie quel que soit le stade d’évolution de l’entreprise : amorçage, développement, conquête de nouveaux marchés, voire également cession d’entreprise. Ce fonds est destiné à investir dans les start-up et PME régionales à tous les stades de maturité en accompagnement de fonds partenaires, préalablement agréés. AQUITI GESTION est la société de gestion qui conseille et assiste le fonds NACO. La Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne soutiennent CarbonWorks dans le cadre du programme opérationnel FEDER/FSE Aquitaine 2014-2020.

www.aquiti.fr/naco



AQUITI GESTION est une société de gestion agréée par l’AMF (www.amf-france.org) depuis le 27 mars 2019 sous le numéro GP-19000017 qui participe activement au financement des start-up, PME et ETI basées en Nouvelle-Aquitaine avec un champ d’intervention complet (prêt d’honneur, capital-risque, capital développement et capital transmission) et multi-sectoriel pour des investissements pouvant aller de 10 k€ à 10 M€. Avec plus de 500 entreprises accompagnées, près d’une vingtaine d’années d’existence, une dizaine de fonds sous gestion ou conseillés et 3 bureaux (Limoges, Poitiers, Bordeaux), AQUITI GESTION est un acteur incontournable de l’écosystème néo-aquitain qui dispose d’un ancrage régional de premier plan lui permettant d’être au plus près des entrepreneur(e)s de la Nouvelle Aquitaine.

https://www.aquiti.fr/



[1] Répartition du capital projetée à l’issue des différentes phases de cette levée de fonds, sur une base non diluée



