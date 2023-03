EURAZEO ET MOONFARE ANNONCENT UN PARTENARIAT

La force de la plateforme digitale de Moonfare permet d’offrir une solution fluide, 100% digitale, aussi bien pour la prise en compte des processus de souscription, des flux financiers et de la relation client. L’avantage de la digitalisation permet de gérer des volumes importants de souscription tout en respectant les règlementations européennes et nationales respectives pour la mise à disposition de solutions d’investissement auprès de clients individuels. Eurazeo offrira ses solutions d’investissement avec une approche intermédiée via des Wealth Managers.



Eurazeo n’a pas vocation à distribuer ses produits en direct auprès d’investisseurs individuels.



Eurazeo a développé un vrai savoir-faire pour structurer des solutions d’investissement innovantes dédiées aux clients individuels en France depuis plus de vingt ans. Avec 3,5Mds€ sous gestion en provenance de clients particuliers et plus de 800M€ levés en 2022 auprès de ces mêmes clients,



Eurazeo est le leader français de la démocratisation du Private Equity. Avec Moonfare, Eurazeo a la possibilité de répliquer ces succès au niveau européen. Les premières solutions d’investissement via cette plateforme digitale seront disponibles à partir du second semestre 2023. D’abord ouvertes aux stratégies de fonds evergreen semi-liquide (dette privée et Private Equity), elles seront suivies de solutions plus classiques de pur Private Equity sur les stratégies Secondaires, Growth, et Buyout.



Moonfare et Eurazeo sont tous deux pionniers dans la dynamique de démocratisation des marchés privés. Ils ont rapidement constaté que la clientèle des particuliers souhaitait diversifier son portefeuille par des allocations sur les marchés privés et ont alors impulsé cette tendance en permettant à plus d’investisseurs individuels d’accéder au Private Equity.



Moonfare s’est développée pour devenir une plateforme globale d’investissement en Private Equity, intégralement digitale, offrant aux investisseurs éligibles et à leurs conseillers partout dans le monde une large sélection d’opportunités de premier plan pour investir en Private Equity.



Eurazeo souhaite tirer parti de la croissance et de l’expertise de Moonfare dont les produits sont disponibles pour les investisseurs éligibles dans 24 pays incluant les Etats-Unis, Singapour, la Scandinavie, Israël et la Suisse.



Moonfare apportera à Eurazeo sa connaissance des règlementations locales et son modèle de plateforme digitale et intuitive pour intégrer les nouveaux investisseurs éligibles et superviser les investissements ainsi que les relations avec les différentes parties prenantes.



Dr. Steffen Pauls, Fondateur et CEO de Moonfare, déclare : « Nous sommes ravis d’amorcer cette coopération avec Eurazeo et de leur apporter notre expertise en termes d’expansion internationale d’un modèle retail. Eurazeo est un des gérants d’actifs les plus importants et les plus renommés en France, ainsi qu’un acteur majeur de la « retailisation » du Private Equity, ce qui en fait pour nous un partenaire idéal. Après l’ouverture de notre bureau parisien il y a quelques mois, nous sommes heureux de conclure notre tout premier partenariat avec un GP en France et de bénéficier de l’expertise locale d’Eurazeo. »



Christophe Bavière, Co-Chief Executive Officer d’Eurazeo, ajoute : « Eurazeo met de plus en plus de ressources pour offrir les meilleures solutions d’investissement à la clientèle des particuliers. Ce partenariat avec Moonfare est une étape clé afin de développer ce marché à l’échelle européenne et d’exporter notre succès en France vers de nouveaux pays. »



À PROPOS D'EURAZEO

Eurazeo est un groupe d'investissement mondial de premier plan, qui gère 34,1 milliards d’euros d’actifs diversifiés dont 24,1 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de 590 entreprises. Fort de son expertise dans le Private Equity, la dette privée et les actifs immobiliers et infrastructures, le groupe accompagne les entreprises de toute taille, mettant au service de leur développement l’engagement de ses près de 410 collaborateurs, sa profonde expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d’investissement flexible lui permettent d’accompagner les entreprises dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour et Sao Paulo.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris. • ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA.



À PROPOS DE MOONFARE

Moonfare offre aux investisseurs individuels et à leurs conseillers un accès à des opportunités d'investissement de premier ordre en Private Equity. Une plateforme1 de gestion numérique permet aux investisseurs de placer leur capital en bénéficiant d’un accompagnement.

À ce jour, Moonfare a proposé plus de 70 fonds de marché privé provenant de gestionnaires de Private Equity (GP) de premier plan issus du monde entier, ainsi que KKR, Carlyle et EQT, en mettant l'accent sur une diversité de sous-segments : capital-risque, titres Growth et actifs réels comme les infrastructures.

L'équipe d'investissement de Moonfare réalise des processus de Due Diligence approfondis sur tous les fonds, de telle manière que moins de 5 % des fonds analysés sont retenus pour être proposés sur la plateforme. Cet accent mis sur la qualité est une des raisons pour lesquelles Moonfare a gagné la confiance de plus de 3 400 clients qui ont investi plus de 2 milliards d'euros sur sa plateforme. Basée à Berlin, Moonfare opère désormais dans 24 pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique, via notamment des bureaux à New York, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Singapour, Zurich et Paris.