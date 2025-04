ESG : entre conformité et conviction, les fintechs cherchent l’alignement

Les fintechs ne sont pas épargnées par la normalisation croissante du secteur financier. Depuis l’entrée en vigueur du règlement européen SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), du cadre de la taxonomie verte ou encore de l’émergence du standard SDR (Sustainable Disclosure Requirements) au Royaume-Uni, les jeunes pousses sont, elles aussi, tenues de produire un reporting ESG structuré.



Certaines ont même fait de ces contraintes un axe stratégique. « Il y a quelques années, l’ESG était un bonus. Aujourd’hui, c’est un attendu, notamment chez les institutionnels » , observe Marion Aubert, cofondatrice de Weefin, qui propose une solution SaaS dédiée à la gestion et à la conformité ESG. « Nos clients doivent faire face à des exigences multiples et souvent sur plusieurs zones géographiques. Le problème n’est pas tant la volonté que la capacité à collecter et analyser toutes les données nécessaires liées à la durabilité. C’est là que nous intervenons » , explique-t-elle.



Face à cette complexité, certaines fintechs se positionnent en effet comme tiers de confiance dans l’interprétation et la structuration de la donnée ESG. Une proposition de valeur qui séduit les grands acteurs historiques. « Nous leur apportons l’agilité qu’ils n’ont plus toujours en interne. Et nous contribuons à réconcilier innovation technologique et cadre réglementaire » , souligne Marion Aubert.



Le segment des fintechs ESG s’étoffe d’année en année. Une part croissante se spécialise dans les outils de mesure, de reporting ou de pilotage extra-financier – 16 % selon le Panorama des fintechs durables de France Fintech. La montée en puissance de ces solutions témoigne d’une professionnalisation du secteur.